जिस विक्की मौर्य को बिहार से उठा ले गई बंगाल पुलिस उसके पिता का बड़ा बयान, '2 हजार लिया था और…'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में बिहार के बक्सर से दो संदिग्धों को बंगाल की पुलिस अपने साथ ले गई है. दोनों में से एक का नाम विक्की मौर्य है तो दूसरे का मयंक मिश्रा है. विक्की मौर्य के पिता गौतम कुमार ने सोमवार (11 मई, 2026) को बताया कि कैसे क्या कुछ हुआ है.

गौतम कुमार के अनुसार, पुलिस अचानक उनके घर पहुंची और उनके बेटे विक्की को खोजने लगी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली. इसके बाद घर में मौजूद सारे मोबाइल फोन को अपने साथ लेकर चली गई. परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक यह नहीं बताया गया है कि उनके बेटे पर क्या आरोप है और किस मामले में उसे पकड़ा गया है.

पहले मुंबई में काम करता था विक्की

गौतम कुमार ने कहा कि उनका बेटा पहले मुंबई में काम करता था. हाल ही में उसने दूसरी कंपनी में काम करने की बात कही थी. घर से निकलने से पहले उसने उनसे दो हजार रुपये लिए थे और कहा था कि नई जगह पहुंचकर लोकेशन भेजेगा.

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परिवार का दावा- विक्की का आपराधिक इतिहास नहीं

पिता ने कहा कि विक्की 7 तारीख की दोपहर करीब 12 बजे घर से निकला था, जिसके बाद अब दूसरे लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उसे बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उधर परिवार का दावा है कि विक्की का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

फिलहाल पूरे मामले की जांच बंगाल की पुलिस कर रही है. बक्सर में हुई कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि परिवार का कहना है कि उन्हें इसके बारे में बहुत पता नहीं है. अब देखना होगा कि जांच के बाद विक्की मौर्य का इस केस से क्या कनेक्शन निकलता है.

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