चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: बिहार पहुंची बंगाल पुलिस, हिरासत में विक्की मौर्या और मयंक मिश्रा

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मामले में बिहार के बक्सर से बीती रात दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने बक्सर के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की है.

हालांकि अभी तक स्थानीय पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक विक्की मौर्या और मयंक मिश्रा को बंगाल पुलिस ले गई है.

विशाल श्रीवास्तव को पूछताछ के बाद छोड़ा

दूसरी ओर आपराधिक इतिहास वाले विशाल श्रीवास्तव से बक्सर में पूछताछ की गई और फिर उसे छोड़ दिया गया. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की पुलिस बिहार में ही थी और इस मामले में जांच कर रही थी. जानकारी जुटा रही थी.

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यूपी से शॉर्प शूटर को किया गया गिरफ्तार

बिहार के साथ-साथ इस केस में यूपी कनेक्शन भी जुड़ गया है. बंगाल की पुलिस ने अयोध्या से शार्प शूटर राज सिंह को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, राज सिंह यूपी के बलिया जिले का रहने वाला है, लेकिन वह बक्सर में रहता था. बंगाल पुलिस और अयोध्या की पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है.

क्या है पूरा मामला?

6 मई की देर शाम चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या की गई थी. यह घटना नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यमग्राम के डोहरिया मोड़ के पास हुई थी. उस समय चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी में थे. हमलावर बाइक से पहुंचे थे और उन्होंने पहले चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुकवाई और फिर हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं. गोली सीधे चंद्रनाथ रथ के सीने में मारी गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अब इस मामले में जांच जारी है. बिहार से लेकर बंगाल तक कार्रवाई हो रही है.

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