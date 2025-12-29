सहरसा: सेल टैक्स ऑफिस में चपरासी पर शिकंजा, हजारों की घूस लेते किया गया गिरफ्तार

बिहार के सहरसा में इनकम टैक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य आयकर विभाग के चपरासी शंकर कुमार को 75 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. यह रिश्वत चपरासी शंकर कुमार अपने वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर राज्य कर कार्यालय में ले रहे थे.

इस दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापामार टीम के द्वारा आरोपी पकड़ा गया. हालांकि वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार उस वक्त कार्यालय में मौजूद नहीं थे. इस बाबत शिकायतकर्ता की मानें तो उनका अकाउंट होल्ड कर दिया गया था,जिसके बाद राज्य कर विभाग के कार्यालय पहुंचे.

पूरा मामला क्या है?

बता दें कि शिकायतकर्ता का खाता होल्ड होने के बाद जब आयुक्त से पूछा गया कि खाता क्यों होल्ड किया गया है तो वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार के द्वारा 2021 का कर बकाया होने की बात कही गई. जब पेपर दिखाने पर कहा गया कि सेटलमेंट नहीं हुआ है. साथ ही ढाई लाख रुपए जमा करने को कहा गया. जब पैसा वापस करने को कहा गया तो सरकार के यहां से पैसा वापस नहीं होने की बात कही गई.

इसके बाद उन्होंने अपने चपरासी शंकर कुमार से मिलने को कहा. जिसने एक लाख रुपए की मांग की. इसके बाद यह डील 75 हजार रुपए में जाकर फाइनल हुई, जिसकी शिकायत निगरानी में की गई और सोमवार (29 दिसंबर) को चपरासी 75 हजार रिश्वत लेते पकड़ा गया.

चपरासी ने आयुक्त के कहने पर ली रिश्वत

वहीं गिरफ्तार शंकर कुमार की मानें तो वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर एक लाख रुपए की मांग की गई थी. सोमवार (29 दिसंबर) को जब आयुक्त नहीं थे तब शिकायतकर्ता पैसा देने आया. वहीं निगरानी पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता सिराजी होदा के आवेदन पर निगरानी ने एक धावादल का गठन किया.

जिसके द्वारा मामले के सत्यापन के पश्चात आरोपी शंकर को 75 हजार रुपए लेते रंगे-हाथ गिरफ्तार किया गया. यह पैसा वाणिज्य-कर आयुक्त प्रवीण कुमार को देने के लिए लिया गया. आवश्यक पूछताछ के बाद निगरानी कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.