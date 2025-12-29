बिहार के पूर्णिया में पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव ने शिरकत की. प्रोग्राम में जब छात्र-छात्राओं ने आपबीती बताई तो सांसद यादव दंग रह गए.

दरअसल, सांसद पप्पू यादव पूर्णिया कॉलेज के छात्रावास में आयोजित छात्र संवाद में हजारों छात्रों को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां विषय था AI ऑटोमेशन से पूर्णिया के छात्रों को कैसे जोड़ा जाए. लेकिन जो छात्रों ने अपनी समस्या बताई वो सुनकर सब हैरान रह गए. पूर्णिया विश्वविद्यालय के कॉलेजों में छात्रों के साथ शोषण के आरोप सामने आए.

स्टूडेंट्स ने पप्पू यादव को बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं मनोज सेन, जो छात्राओं से कहते हैं, पहले मालिश करो उसके बाद रिजल्ट देंगे. इसके बाद पप्पू यादव ने प्रोफेसर मनोज सेन को सांसद कार्यालय में बुलाया और साथ ही आरोप लगाने वाले छात्रों को भी बुलाया.

'लगातार आ रही हैं शिकायतें'

पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं. प्रिंसिपल सारे बच्चों का जबरदस्ती दोहन कर रहे हैं . अररिया फारबिसगंज से लगातार शिकायतें आ रही हैं. विश्वविद्यालय इस पर कड़ा कदम उठाए.

पप्पू यादव ने ये भी कहा कि बारहवीं के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल और कॉलेज वाले पैसे लेते हैं. बनमनखी के महिला कॉलेज में एससीएसटी की छात्रों से फीस ले रहे हैं . 5 हजार रुपया नहीं मिलता है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है . बच्चियों के शौचालय नहीं है . कैफे में जाकर स्टूडेंट कॉलेज अकाउंट में पैसे जमा करता है, फिर भी प्रिंसिपल कहते हैं लाइन में लग कर पैसा दो . न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 8 सेमेस्टर कर दिया गया. अब बच्चों को 27,00 रुपए करके भरना पड़ता है.

'पूरे बिहार में होगा छात्र संवाद'

पप्पू यादव ने कहा छात्र संवाद पूरे बिहार में होगा. जहां जहां, जो भी शिकायतें आएंगी, सब पर कठोर कार्रवाई होगी. छात्रों के मामले को लेकर पूर्णिया डीएम से बात की है, शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की है . पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की है. जनवरी के शुरुआत में एक विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक होगी और फिर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा.

स्टूडेंट्स ने रखीं ये समस्याएं

उन्होंने कहा कि छात्र संवाद में पहुंचे हजारों छात्रों ने अपनी समस्याओं से रूबरू कराया . छात्रों ने पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम, दाखिले, छात्रावास, फीस, संसाधनों की कमी और शैक्षणिक अव्यवस्थाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखीं.

सांसद पप्पू यादव ने सभी छात्रों से एक एक कर समस्याएं सुनीं . संबंधित कॉलेज व विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और इन समस्याओं का तत्काल समाधान निकालने को कहा.