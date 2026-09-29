सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, शाम होते ही पुलिस ने बचाया

बिहार के सुपौल में दिनदहाड़े युवक के कथित अपहरण और फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. भीमपुर थाना क्षेत्र के बेलागंज में SH-91 के पास कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार 20 वर्षीय जीशान खान को कथित तौर पर जबरन कार में बैठा लिया और फरार हो गए. घटना के दौरान फायरिंग किए जाने की भी बात सामने आई.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. कुछ ही घंटों में पुलिस ने जीशान को सकुशल बरामद कर लिया. मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अपहरण में इस्तेमाल चारपहिया वाहन जब्त किया गया है.

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SH-91 के पास बाइक रोककर युवक को कार में बैठाया

पुलिस के अनुसार, सोमवार 28 सितंबर को बेलागंज वार्ड नंबर-15 स्थित SH-91 के समीप चारपहिया वाहन सवार अज्ञात अपराधकर्मियों ने छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी जीशान खान, पिता खुर्शीद खान, का कथित तौर पर अपहरण कर लिया. घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया.

सूचना मिलते ही SIT का गठन

घटना की जानकारी मिलते ही भीमपुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिवेणीगंज SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई. टीम को तीन-चार अलग-अलग छापेमारी दलों में बांटकर संदिग्ध ठिकानों पर भेजा गया.

अररिया पुलिस और STF की मदद से बरामदगी

पुलिस के मुताबिक, SIT ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और आसूचना के आधार पर संदिग्धों की पहचान की. इसके बाद अररिया पुलिस और STF की टीम के सहयोग से कार्रवाई की गई. देर शाम जीशान को सकुशल बरामद कर लिया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चारपहिया वाहन जब्त करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद का दावा

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में हिरासत में लिए गए आरोपी ने जीशान और आरोपियों के बीच कथित अवैध कारोबार से जुड़े रुपये के लेन-देन को लेकर पहले से विवाद होने की बात बताई है. पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के क्रम में वारदात को अंजाम दिया गया. अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. हिरासत में लिए गए आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. भीमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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