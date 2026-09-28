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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने इस सीट से बदला उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा

MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने इस सीट से बदला उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा

जन सुराज ने दरभंगा स्नातक सीट से अब डॉ. मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी) को प्रत्याशी बनाया है. इससे पहले रवींद्र यादव के नाम की घोषणा की गई थी. कैंडिडेट क्यों बदला गया है यह नहीं बताया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 28 Sep 2026 08:05 PM (IST)
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बिहार एमएलसी चुनाव के बीच प्रशांत किशोर घोषित उम्मीदवारों को बदलने में लगे हैं. अब दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बदला गया है. जन सुराज ने पूर्व से घोषित उम्मीदवार के स्थान पर अब डॉ. मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी) को अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

जन सुराज की ओर से पहले दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रवींद्र यादव के नाम की घोषणा की गई थी. पहली लिस्ट में जन सुराज ने पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया था. उसी में रवींद्र यादव का नाम था. हालांकि कैंडिडेट क्यों बदला गया है यह बात अभी सामने नहीं आई है.

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पहली लिस्ट 20 सितंबर को जारी की गई थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पांच उम्मीदवारों का तब ऐलान किया गया था. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दिव्या ज्योति, सारण से आफाक अहमद, दरभंगा से एसपी राय, वहीं कोसी स्नातक से रजनीश रंजन, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव के नाम की जन सुराज की ओर से घोषणा की गई थी.

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कौन हैं मोहम्मद इम्तियाज नूरानी?

दरभंगा स्नातक से नए कैंडिडेट मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी) के बारे में बताया जा रहा है कि वे डॉक्टर, समाजसेवी और बिजनेसमैन हैं. उनकी उम्र 49 साल के आसपास है. बिस्फी प्रखंड के रहने वाले हैं. पिता मो. सदरुल हक का निधन हो चुका है.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी बदला गया था उम्मीदवार

बता दें कि इससे पहले तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी कैंडिडेट बदला गया था. इस सीट से पहले भूषण झा को उम्मीदवार बनाया गया था. बाद में बदलकर श्याम नंदन यादव को प्रत्याशी बनाया गया.

आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव होना है. एक नजर में सीट और जन सुराज के प्रत्याशी का नीचे नाम देखें.

  • पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- दिव्या ज्योति
  • पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. अनुज कुमार
  • दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- एसपी राय
  • दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी)
  • तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- श्याम नंदन यादव
  • तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. विमोहन कुमार
  • सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आफाक अहमद
  • कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- रजनीश रंजन

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Sep 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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