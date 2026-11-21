बिहार में नीतीश सेतु के उद्घाटन के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान को लेकर सवाल उठाए. साथ ही उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी. पप्पू यादव ने बिहार के लिए विशेष पैकेज और उद्योगों में बड़े निवेश की भी मांग की.

पप्पू यादव ने शनिवार, 21 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जिस बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में खंजर भोंका, वह उनका क्या सम्मान करेगी? उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सच में नीतीश कुमार का सम्मान करती है तो उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए.

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बिहार के लिए मांगा दो लाख करोड़ का पैकेज

सांसद ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग की. उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बिहार को विशेष पैकेज दीजिए. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को आईटी हब बनाने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा रही है. उन्होंने उद्योगों के विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपये देने की मांग की.

पीएम मोदी ने किया नीतीश सेतु का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन किया. इस पुल का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा गया है. उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को गले लगाया. इसके बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में पुल का उद्घाटन हुआ.

प्रधानमंत्री पुल पर टहले और गमछा लहराया

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार से पहले की स्थिति पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले बिहार में घोटालों की गिनती होती थी, लेकिन अब निवेश के आंकड़े गिने जा रहे हैं. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पुल पर टहले और गमछा लहराया. इस बीच पप्पू यादव ने विशेष पैकेज और आईटी हब की मांग उठाकर सरकार को घेरा है.

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