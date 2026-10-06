सुपौल: बेटे को डसा तो पिता ने पकड़ लिया जिंदा सांप, फिर लेकर पहुंचे अस्पताल

बिहार के सुपौल में एक पिता की सूझबूझ और साहस की चर्चा हो रही है. त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बभनगामा वार्ड-11 में 13 वर्षीय मुन्ना कुमार को जहरीले सांप ने डस लिया. बेटे को सांप के डसने के बाद पिता विजेंद्र कुमार यादव ने घबराने के बजाय पहले इलाज की व्यवस्था की और फिर डंसने वाले सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया. इसके बाद वह बेटे और जिंदा सांप को लेकर त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच गए.

बताया गया कि मुन्ना कुमार घर के आंगन की ओर जा रहा था. इसी दौरान अचानक सांप ने उसे डस लिया. घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने सांप को मौके पर देखा, लेकिन वह तेजी से भागकर एक बिल में घुस गया. बच्चे की हालत को लेकर परिवार परेशान था.

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बिल से सांप निकालकर डिब्बे में किया बंद

बेटे को सांप के डसने के बाद विजेंद्र कुमार ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने किसी तरह सांप को बिल से बाहर निकाला और उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया. इसके बाद वह बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे. उनके हाथ में डिब्बे के अंदर जिंदा सांप भी था. पिता ने बताया कि सांप की पहचान से डॉक्टरों को इलाज में मदद मिल सकती है.

डॉक्टरों ने शुरू किया तत्काल इलाज

अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने डॉक्टरों को डिब्बे में बंद सांप दिखाया. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर संजीव कुमार सुमन ने बच्चे की जांच कर तत्काल इलाज शुरू किया. डॉक्टर के मुताबिक सांप विषैला था. स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने बच्चे की लगातार निगरानी की. समय पर अस्पताल पहुंचने और इलाज मिलने के बाद मुन्ना की हालत में सुधार होने लगा.

पिता की सूझबूझ की हुई चर्चा

बेटे की जान बचाने के लिए सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंचाने वाले विजेंद्र कुमार यादव की सूझबूझ और हिम्मत की अस्पताल परिसर में चर्चा होती रही. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि सांप को पकड़ना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. सांप के काटने पर पीड़ित को घरेलू उपचार के बजाय बिना देरी किए अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी है.

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