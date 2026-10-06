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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन मार्च: RJD सांसद बोले- 'इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जब तक…'

इंडिया गठबंधन मार्च: RJD सांसद बोले- 'इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जब तक…'

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का कहना है कि यह लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है. उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी मौन सहमति है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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निर्वाचन आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली में विरोध मार्च निकाला. इस मौके पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि देश में केवल INDIA गठबंधन ही नहीं बल्कि सभी सही मतदाता एकजुट हैं. लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है. 

उन्होंने कहा, "केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा… जब तक पार्लियामेंट से कानून में संसोधन नहीं होगा और इलेक्शन कमिश्नर के पद को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाता है तब तक इस देश में इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी."

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'सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में मौन सहमित' 

इस सवाल पर कि बीजेपी कह रही है कि ज्ञानेश कुमार नहीं गणेश जी चुनाव जितवा रहे हैं. इस पर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, "इनको ज्ञानेश जी और सुप्रीम कोर्ट दोनों बचा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में मौन सहमति है." 

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पहली मांग- तुरंत हो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

दूसरी ओर कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने कहा की तीन मांगें हैं, एक ज्ञानेश कुमार का तुरंत इस्तीफा हो, दूसरा एसआईआर रद्द हो, तीसरा बैलेट पेपर से चुनाव हो. उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कड़ी टिप्पणी दे दी है कि फॉर्म-6 में जो बदलाव किए गए उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं थी. जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा पूरा विपक्ष और देश सड़कों पर रहेगा. हम लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे.

लोकतंत्र से जीता जाता है चुनाव: रंजीत रंजन 

सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि सवाल देश के 13 करोड़ वोटर्स का है. हम उनके लिए लड़ रहे हैं. चुनाव लोकतंत्र से जीता जाता है. पीछे से चोरी करके नहीं जीता जाता है. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
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