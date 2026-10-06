MLC चुनाव में क्यों बागी हुए उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक? RJD ने बताया

बिहार में आठ (चार शिक्षक और चार स्नातक) सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीन विधायक (माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह) 'बागी' हो गए हैं. एनडीए की जगह सारण निर्वाचन क्षेत्र से वे निर्दलीयरामपुकार सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं. बीते सोमवार को रामपुकार सिन्हा ने नामांकन भी किया जिसमें ये तीनों विधायक शामिल हुए. इस पर अब आरजेडी का रिएक्शन आया है. सारण निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के पुष्कर आनंद उम्मीदवार हैं.

मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने MLC चुनाव में RLM विधायकों के बागी सुर पर कहा, "...अरे उनका अपना मामला है… RLM में कोई ऐसा नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता है."

'...इसलिए सब लोगों ने संभाला मोर्चा'

उन्होंने आगे कहा, "उपेंद्र कुशवाहा को लोग जान गए हैं कि वो अपने बेटे और पत्नी के लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है… उनका अपना अंदरूनी मामला है."

पटना, बिहार: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने MLC चुनाव में RLM विधायकों के बागी सुर पर कहा, "...RLM में कोई ऐसा नहीं है कि सब उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता है। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग जान गए हैं कि वो अपने बेटे और पत्नी के लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं। इसलिए सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 6, 2026

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'

'चुनाव आयुक्त को हटाना ही चाहिए'

भाई वीरेंद्र ने एक सवाल पर कहा, "देखिए, चुनाव आयुक्त तो हटाना ही चाहिए. मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि ज्ञानेश कुमार जैसे लोकतंत्र के हत्यारे, अगर रहेंगे... तो वैसे लोगों को पद से पदमुक्त करना चाहिए और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए, जितना उन्होंने गलत काम किया है..."

आठ अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर कहा, "...जो कार्यक्रम बना है, देश में बड़ी ही भयावह स्थिति है… जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, वे सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. अब संवैधानिक पद की गरिमा को लोगों ने खो दिया है, इसलिए हम लोग राज्यपाल के यहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानमंडल के सभी सदस्य और सांसद मार्च करेंगे और मेमोरेंडम देने का काम करेंगे..."

यह भी पढ़ें- 'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स