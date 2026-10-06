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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव में क्यों बागी हुए उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक? RJD ने बताया

MLC चुनाव में क्यों बागी हुए उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक? RJD ने बताया

आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे, पत्नी और अपने लिए राजनीति करते हैं. आरएलएम में कोई ऐसा नहीं है जो उनको अपना नेता मानता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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बिहार में आठ (चार शिक्षक और चार स्नातक) सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीन विधायक (माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह) 'बागी' हो गए हैं. एनडीए की जगह सारण निर्वाचन क्षेत्र से वे निर्दलीयरामपुकार सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं. बीते सोमवार को रामपुकार सिन्हा ने नामांकन भी किया जिसमें ये तीनों विधायक शामिल हुए. इस पर अब आरजेडी का रिएक्शन आया है. सारण निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के पुष्कर आनंद उम्मीदवार हैं.

मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने MLC चुनाव में RLM विधायकों के बागी सुर पर कहा, "...अरे उनका अपना मामला है… RLM में कोई ऐसा नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता है." 

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'...इसलिए सब लोगों ने संभाला मोर्चा'

उन्होंने आगे कहा, "उपेंद्र कुशवाहा को लोग जान गए हैं कि वो अपने बेटे और पत्नी के लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है… उनका अपना अंदरूनी मामला है."

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'

'चुनाव आयुक्त को हटाना ही चाहिए'

भाई वीरेंद्र ने एक सवाल पर कहा, "देखिए, चुनाव आयुक्त तो हटाना ही चाहिए. मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि ज्ञानेश कुमार जैसे लोकतंत्र के हत्यारे, अगर रहेंगे... तो वैसे लोगों को पद से पदमुक्त करना चाहिए और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए, जितना उन्होंने गलत काम किया है..." 

आठ अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर कहा, "...जो कार्यक्रम बना है, देश में बड़ी ही भयावह स्थिति है… जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, वे सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. अब संवैधानिक पद की गरिमा को लोगों ने खो दिया है, इसलिए हम लोग राज्यपाल के यहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानमंडल के सभी सदस्य और सांसद मार्च करेंगे और मेमोरेंडम देने का काम करेंगे..." 

यह भी पढ़ें- 'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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