राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के प्लान पर फिरेगा पानी! RJD को झटका देने वाली खबर आई

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के प्लान पर फिरेगा पानी! RJD को झटका देने वाली खबर आई

Rajya Sabha Elections 2026: एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि दिल्ली से आने के बाद तेजस्वी यादव ने बात नहीं की है. उन्होंने कहा था कि बात करेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा चुनाव (2026) को लेकर आरजेडी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है. इस चुनाव से पहले आज (मंगलवार) तेजस्वी यादव अपने आवास पर पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं. आलोक मेहता, भोला यादव सहित तमाम नेता पहुंचे. तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं संग मथन करेंगे. इस बीच आरजेडी के लिए एक बुरी खबर है. दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बैठक से दूरी बना ली है.

तेजस्वी यादव की इस बैठक को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमें इसकी कोई खबर नहीं है. तेजस्वी यादव की पारिवारिक बैठक है. एक सवाल पर कहा कि ये तेजस्वी यादव से पूछिए कि उनको हमारी जरूरत है क्या? उनको जरूरत पड़ेगी उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे. 

'दिल्ली से आने के बाद तेजस्वी यादव से नहीं हुई बात'

अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए छह उम्मीदवार हैं तो चुनाव होगा. तेजस्वी यादव की इच्छा थी कि हम लोग समर्थन करें और हम लोगों की है को वो हमारा करें. हमने तेजस्वी यादव से कहा था कि उच्च सदन में हम लोगों का कोई नहीं है. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम दिल्ली से आकर बात करेंगे. वे दिल्ली से आए, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हो पाई है. 

एआईएमआईएम के विधायक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं या नहीं. इस पर कहा कि हमें कोई सूचना ही नहीं है तो पार्टी के विधायकों की आरजेडी की बैठक में शामिल होने का सवाल ही कहां पैदा होता है. आगे क्या करेंगे इस पर कहा कि कल का मौसम कैसा होगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे. चुनाव में हम लोग कैसे रहेंगे केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे. एक-दूसरे से विचार करके चलने का ये जमाना है. हम लोग नए सिरे से सोचेंगे. 

बता दें कि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए बिहार से लगभग एक प्रत्याशी को 41 वोटों की जरूरत है. महागठबंधन के सारे दलों को मिलाकर सिर्फ 35 विधायक ही हो रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि आरजेडी प्रत्याशी की जीत कैसे होती है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 10 Mar 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Rajya Sabha Elections Akhtarul Iman AIMIM RJD BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
