'नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे', राज्यसभा के नामांकन के बाद सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. इसके बाद अब वे 'समृद्धि यात्रा' के तहत आज (मंगलवार) से बिहार के दौरे पर निकले हैं. इस यात्रा के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम के साथ दिखे. इस मौके पर उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. जनता से डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं.

सम्राट चौधरी ने कहा, "नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि अगले पांच वर्षों में... जो पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है… उनको इसी बिहार में चुन-चुनकर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा. मैं एनडीए की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं. नीतीश कुमार जी हमारे बीच में… हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे… और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा. बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करता रहेगा."

'आज तीन घंटे में लोग निर्मली से पटना जाते हैं'

सम्राट चौधरी ने कहा, "2005 में जब सरकार बनी थी तो यहां से पटना जाने में 7-8 घंटा लगता था. आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन घंटे में लोग निर्मली से पटना जाते हैं. ये बदला हुआ बिहार है. पहले तो इधर कोसी के डर से लोग नहीं आते थे, लेकिन मैं बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी और नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं… आप याद कीजिए 2008-09 में इस पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई थी. लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे इलाके को सींचने का काम किया."

दूसरी ओर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' पर कहा, "यात्राओं और संवाद के जरिए बिहार में अनेक निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिए हैं. जिस तरह से नीतीश कुमार ने यात्राओं और संवाद के जरिए लोगों की भावनाएं समझीं, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसकी समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए...इस यात्रा की भूमिका भी बहुत अहम होगी..."

