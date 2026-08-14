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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारIIT खड़गपुर में छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

IIT खड़गपुर में छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

IIT Kharagpur News: पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर में 19 वर्षीय अंकित शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र अंकित शर्मा नालंदा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से गिर गया.

Written By : डॉ. सुब्रतो मुखर्जी |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 14 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर में एक बार फिर चर्चा में है. यहां राजस्थान के रहने वाले 19 वर्षीय अंकित शर्मा की संदिग्ध मौत ने सभी को चौंका दिया है. गुरुवार को मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के छात्र अंकित शर्मा इंस्टीट्यूट के नालंदा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से गिर गया.

उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर छात्र तीसरी मंजिल से कैसे गिरा. 

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कब हुआ हादसा?

मृतक छात्र अंकित शर्मा (19) राजस्थान के नागौर का रहने वाला था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर का छात्र था. उसने पिछले साल जुलाई में IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया था. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से 3:45 बजे के बीच, वह इंस्टीट्यूट के नालंदा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिर गया. ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैसे ही उसे देखा तुरंत उसे गंभीर हालत में परिसर के डॉ. बी.सी. रॉय टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बारे में IIT PRO से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.  खड़गपुर थाने के तहत आने वाली हिजली पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. पुलिस ने  शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सूत्रों के मुताबिक, नालंदा कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में अंकित की क्लास थी. ऐसे में पुलिस जांच कर रही है कि क्यों वह गलती से गिरा या उसने छलांग लगाई है. 

छात्रों की रहस्यमयी मौतों से घिरा IIT खड़गपुर

इससे पहले पिछले महीने, कैंपस में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक रेड्डी पुल्लागुरम अपने क्वार्टर में मृत पाए गए थे. दीपक रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले थे. इसी साल अप्रैल में जयवीर सिंह डोडिया नाम के एक छात्र के आत्महत्या का मामला भी सामने आया था, जिसने कैंपस की अटल बिहारी वाजपेयी हॉल की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी. पिछले साल भी कुछ इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. अब IIT खड़गपुर में होनहार छात्रों की इन रहस्यमयी मौतों पर सवाल भी उठने लगे हैं. 

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About the author डॉ. सुब्रतो मुखर्जी

सुब्रतो मुखर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं. वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर टेलीविजन और अखबार में अपना बेबाक विचार रखते आ रहे हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
IIT-Kharagpur Student Death WEST BENGAL NEWS
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