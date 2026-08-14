छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी! पोती को बचाने गई दादी को बोलेरो से कुचला

बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. तुंगी दोमुहानी के पास छेड़खानी का विरोध करने पर एक बुजुर्ग महिला की बोलेरो से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया.

जानकारी के मुताबिक, लटावर गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ तुंगी बाजार खरीदारी करने गई थी. इसी दौरान बोलेरो सवार कुछ युवकों ने पोती के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी.

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दादी ने बचाने की कोशिश की, आरोपियों ने कुचल दिया

जब बुजुर्ग महिला ने अपनी पोती को बचाने और युवकों की हरकत का विरोध किया तो आरोप है कि बोलेरो सवार युवकों ने गाड़ी से उन्हें कुचल दिया. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

चार घंटे तक एनएच-82 रहा जाम

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित होकर गया-नवादा रोड (एनएच-82) को जाम कर दिया. करीब चार घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा. ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे.

पुलिस ने दर्ज की हत्या की FIR, जांच जारी

सूचना मिलने के बाद हिसुआ थाना पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया. थाना प्रभारी मृत्युंजय ने बताया कि छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. बोलेरो को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी तुंगी चक गांव के रहने वाले हैं और शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने इलाके की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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