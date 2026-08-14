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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडड्रग्स रैकेट का हब बना ग्रेटर नोएडा! करोड़ों की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन युवती गिरफ्तार

ड्रग्स रैकेट का हब बना ग्रेटर नोएडा! करोड़ों की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन युवती गिरफ्तार

Greater Noida News: मुंबई एटीएस और ग्रेनो पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो नाइजीरियन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से से 2688 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुआ है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 14 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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मुंबई एटीएस और ग्रेनो पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात को सेक्टर ओमिक्रॉन स्थित एक फ्लैट पर छापेमारी की, जहां से दो नाइजीरियन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने नाइजीरियन महिलाओं के कब्जे से 2688 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की, जिसकी कीमत पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 5.40 करोड़ रुपये बताई है.

फिलहाल अब पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए महिलाओं के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है. साथ ही उनके संपर्क में रहने वाले लोगों, ड्रग्स की सप्लाई करने समेत अन्य एंगल से भी जांच करने में पुलिस लगी हुई है. साथ ही इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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गिरोह के ग्रेटर नोएडा में छिपे होने की मिली थी सूचना

दरअसल, ड्रग्स तस्करों की जांच के दौरान मुंबई एटीएस को ग्रेटर नोएडा में एक गिरोह के छिपे होने की जानकारी मिली थी. जांच के दौरान एटीएस की टीम ग्रेटर नोएडा पहुंची. जहां एटीएस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर कसाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन सेक्टर में एक फ्लैट पर छापेमारी की. 

तस्करों के पास से मेथामफेटामाइन बरामद

इस दौरान बड़ी संख्या में मौके से मेथामफेटामाइन बरामद किया गया. मौके से पुलिस ने 32 वर्षीय डेबोरा ओबेसिडे ओमोवुमी और 33 वर्षीय एंजल ओसास जुलिएट को गिरफ्तार किया है. दोनों ही नाइजीरियन नागरिक हैं. साथ ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया है. दोनों आरोपी युवतियां करीब दो माह से फ्लैट में किराए पर रह रही थीं.

ड्रग्स रैकेट चलाने वालों का अड्डा तो नहीं बन रहा ग्रेनो

बताते चलें कि शहर में पहले भी ड्रग्स के रैकेट का खुलासा हो चुका है. इससे पहले भी जैतपुर, ओमिक्रॉन-2 सेक्टर समेत अन्य स्थानों से ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है. खुलासे के दौरान नाइजीरियन की संलिप्ता सामने आई है. जुलाई 2022 में ड्रग्स पार्टी के दौरान 10 नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया था. 

इसी तरह मई 2023 में एमडीएमए बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था. अप्रैल 2024 में ओमिक्रॉन सेक्टर के किराए के मकान में एमडीएमए बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है. आंशका जताई जा रही है कि कही ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क तो शहर में सक्रिय नहीं है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 14 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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