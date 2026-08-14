कन्नौज में JNV छात्रों ने खाने की क्वालिटी के खिलाफ किया हंगामा, हॉस्टल के कमरों में किया कैद

कन्नौज जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में भोजन की गुणवत्ता और कथित प्रशासनिक लापरवाही को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला. यहां कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के करीब एक सैकड़ा छात्रों ने विरोध जताते हुए भोजन का बहिष्कार कर दिया और हॉस्टल के कमरों में खुद को बंद कर लिया. छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के मेस में लंबे समय से अमानक स्तर का भोजन परोसा जा रहा है.

छात्रों के मुताबिक, इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई.नाराज छात्रों ने बुधवार शाम से ही भोजन का बहिष्कार कर रखा है. करीब 100 छात्रों के भोजन न करने और विरोध जताने की सूचना से विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनने और समाधान का प्रयास शुरू किया.

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डीएम ने अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश

कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि नवोदय विद्यालय में छात्रों की कुछ समस्याएं सामने आई थीं, जिन्हें गंभीरता से लिया गया है. अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.छात्रों के विरोध के बाद अब विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जांच के साथ ही छात्रों की शिकायतों के स्थायी समाधान की मांग उठ रही है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में की सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, यह कोई पहला मामला नहीं है, जब छात्रों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे हों. इससे पहले सीतापुर से भी एक मामला सामने आया था, जब छात्रों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे. हालांकि, हर बार की तरह अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कह कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है, देखने वाली बात यह है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कब रुकेगा?

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