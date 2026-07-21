खेसारी लाल यादव छात्रों के समर्थन में उतरे, CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर कहा- 'मैं सरकार…'
Khesari Lal Yadav on CJP Protest: खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप सोचिए कि आपने कोई धन इकट्ठा किया है और वो धन अचानक से चोरी हो जाए, तो कितना बुरा लगेगा? पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
संसद मार्च के दौरान बीते सोमवार (20 जुलाई, 2026) को दिल्ली में युवाओं और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से वीडियो जारी करते हुए कई सवाल उठाए. छात्रों के भविष्य को लेकर काफी कुछ कहा.
सोशल मीडिया पर सामने आई लाठीचार्ज की तस्वीरों को देखकर खेसारी लाल यादव ने कहा, "मैंने बच्चों की तड़प देखी… मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप भी किसी दिन छात्र रहे होंगे… आपके बच्चों के साथ हुआ होता तो आपको कितना बुरा लगेगा? अपने भविष्य के लिए लड़ना क्या गुनाह है?"
कल छात्रों के साथ जो हुआ...— Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) July 21, 2026
उस पर चुप रहना मुश्किल है।
आज कुछ सवाल हैं...
और ये सवाल सिर्फ छात्रों के नहीं, हर उस माँ-बाप के हैं जिनके बच्चे मेहनत करके अपना भविष्य बना रहे हैं।
मेरी पूरी बात एक बार ज़रूर सुनियेगा। 🙏 pic.twitter.com/vUhdnpjycm
उदाहरण देते हुए खेसारी लाल यादव ने आगे कहा, "आप सोचिए कि आपने कोई धन इकट्ठा किया है और वो धन अचानक से चोरी हो जाए, तो कितना बुरा लगेगा? बच्चों के साथ यही हुआ है… वो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ताकि कुछ बन जाएं, लेकिन उनका भविष्य ही चोरी हो गया. ये लड़ाई बच्चों की नहीं… परिजनों की भी है, जो मेहनत करके पढ़ाई करवाते हैं… जिन्होंने 20-25 साल से दिमाग में रखकर बच्चों की तैयारी कराई… उन पर क्या बीत रही होगी?"
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'हमें विकल्प मिलता है तो…'
भोजपुरी एक्टर ने कहा कि हमें पढ़ा-लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा-लिखा वकील चाहिए, पढ़ा-लिखा शिक्षक चाहिए, तो हमें विकल्प मिलता है तो हम पढ़े-लिखे लोगों को क्यों नहीं चुनते हैं ताकि वो हमारी चीजों को समझ सके कि पढ़ने का मतलब क्या होता है और शिक्षक का मतलब क्या होता है. मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उन बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए.
सरकार से खेसारी ने क्या कहा?
खेसारी लाल ने कहा, "मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो पता है कि वो पढ़ते हैं तो कितनी मेहनत है. इस धरती पर शिक्षा बहुत महंगी है और उससे भी महंगा लोगों का भविष्य है. बच्चे देश के आने वाले कल हैं. मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बच्चों की एक बार सुन लें."
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