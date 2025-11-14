(Source: ECI | ABP NEWS)
Siwan Election Result 2025: सिवान की 8 सीटों पर हुआ कड़ा मुकाबला, जानें किसकी हुई जीत और किसकी हार
Siwan Election Result 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मतगणना चल रही है. आइए जानते हैं सिवान जिले की सभी विधानसभा सीटों के आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी.
Siwan Election Result 2025: बिहार में आज विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे आने शुरू हो गए हैं. इस चुनाव के लिए दो चरणों में 243 सीटों पर मतदान हुआ था. जिस तरफ पूरा राज्य पल पल बदलते आंकड़ों पर नजर रख रहा है वहीं आज सबकी नजर सिवान जिले पर है. यहां आठ बेहद अहम विधानसभा सीटों-सिवान, जिरदेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंधा, बड़हरिया, गोरियाकोठी और महाराजगंज में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे राजनीतिक नेता जीत का दावा कर रहे हैं पार्टियों ने अंतिम फैसलों के लिए कमर कस ली है. आइए जानते हैं सिवान जिले की हर सीट पर चल रहे रुझानों के बारे में पूरी जानकारी.
सिवान
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल पांडे ने 90173 वोट हासिल करके सिवान सीट पर जीत हासिल कर ली है. इसके बाद क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.
जिरदेई
जिरदेई विधानसभा क्षेत्र में काफी कांटे की टक्कर चल रही है. जदयू उम्मीदवार भीष्म प्रताप सिंह फिलहाल 41845 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. उनके ठीक पीछे सीपीआई (एमएल) (एल) उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा है और उन्हें 39735 वोट मिले हैं. आखिरी राउंड तक इस सीट पर कोई भी अनुमान लगाना काफी मुश्किल है.
दरौली
इस सीट पर लोकसभा उम्मीदवार विष्णु देव पासवान ने 7981 से ज्यादा वोटो की बढ़त बना ली है. इसके बाद सीपीआई (एमएल) (एल) के उम्मीदवार सत्यदेव राम पीछे रह गए हैं.
रघुनाथपुर
14 राउंड की मतगणना के बाद ओसामा शहाब ने इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बना ली है. 62587 वोटों के साथ वह विकास सिंह से 18000 से ज्यादा वोटो से आगे चल रहे हैं. शहाब के बढ़ते आंकड़े उनके पक्ष को मजबूत कर रहे हैं.
दरौंधा
दरौंधा मैं मतगणना 12 राउंड तक पहुंच चुकी है और भाजपा के करनजीत सिंह अभी 3321 वोटो के साथ बढ़त बनाए हुए हैं. वैसे यह बढ़त कोई ज्यादा नहीं है लेकिन सभी राउंड में यह बराबरी पर रही है.
बड़हरिया
बड़हरिया में मुकाबला काफी खड़ा चल रहा है. यहां जदयू उम्मीदवार इंद्रदेव सिंह 5034 वोटों से आगे चल रहे हैं. अंतिम राउंड में यहां बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है.
गोरियाकोठी
गोरियाकोठी में भाजपा के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. यहां भाजपा के उम्मीदवार देवेश कांत सिंह 15296 वोटों से आगे चल रहे हैं. इन्होंने राजद के अनवारुल हक को पीछे कर दिया है.
महाराजगंज
महाराजगंज विधानसभा सीट के लिए काफी मुश्किल सीट बन चुकी है. यहां जनता दल के हेम नारायण साह 10951 वोटों से आगे चल रहे हैं.
