बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Sheohar Assembly Results: शिवहर विधानसभा सीट का क्या रहा हाल, यहां किसका चला जादू? जानें

शिवहर जिला साल 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर बना था और 443 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की यह सीट राजनीतिक रूप से हमेशा हॉटस्पॉट रही है. इस बार भी यहां माहौल बेहद गर्म है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Nov 2025 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है, तो वह शिवहर विधानसभा सीट है. यह सीट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहां हर घंटे रुझान बदल रहे हैं और शुरुआती चरण से ही मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है. शिवहर जिला साल 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर बना था और 443 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की यह सीट राजनीतिक रूप से हमेशा हॉटस्पॉट रही है. इस बार भी यहां माहौल बेहद गर्म है. 

यहां मुकाबला शुरू से ही दिलचस्प रहा, लेकिन जैसे-जैसे राउंड बढ़ते गए, तस्वीर अब एकतरफा होती जा रही है. जेडीयू की उम्मीदवार श्वेता गुप्ता लगातार मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आरजेडी के प्रत्याशी नवनीत कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं. कुल 27 राउंड में से कई राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. हर राउंड के बाद वोटों का अंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है. इसकी नामांकन प्रक्रिया में कुल 19 लोगों ने पर्चा भरा था, जिनमें से 14 के नामांकन स्वीकार हुए. साथ ही एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया और अंत में 11 उम्मीदवार मैदान में रहे. लेकिन असली टक्कर दो प्रमुख गठबंधनोंएनडीए और महागठबंधन के बीच है.

शिवहर सीट पर कड़ा मुकाबला कौन आगे 

1. जेडीयू की श्वेता गुप्ता सबसे आगे - हर राउंड के साथ यह साफ होता जा रहा है कि श्वेता गुप्ता इस चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं. शुरुआत पोस्टल बैलेट से ही उनकी बढ़त दिखाई दी और जैसे-जैसे ईवीएम की गिनती आगे बढ़ी उनका आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया.

2. आरजेडी के नवनीत कुमार पिछड़ते हुए - इसके शुरुआती राउंड में ही नवनीत कुमार पिछड़ने लगे थे. उसके बाद उनका वोट शेयर बढ़ा जरूर, लेकिन जेडीयू के मुकाबले अंतर लगातार बढ़ता चला गया. 

3. जन सुराज के नीरज सिंह तीसरे स्थान पर - जन सुराज के नीरज सिंह शुरुआत से ही तीसरे स्थान पर रहे और अंतर भी काफी ज्यादा रहा.  इस बार शिवहर में उनकी पकड़ बेहद कमजोर दिख रही है. 

कितने वोटों से बढ़त बनाए हुए है

ताजा अपडेट में जेडीयू की श्वेता गुप्ता को मिलश्वेता गुप्ता (JDU) 53,771 वोट चुके हैं. इसके अलावा नवनीत कुमार (RJD)  39,090 वोट मिले हैं. यह बहुत बड़ा अंतर है, जिससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उनकी जीत लगभग तय लग रही है. वहीं अब तक मिले रुझानों के आधार परजेडीयू की श्वेता गुप्ता लगातार आगे और अंतर बढ़ाती हुई. आरजेडी के नवनीत कुमार पीछे, लेकिन उम्मीदें बनाए हुए हैं. साथ ही जन सुराज के नीरज सिंह मुकाबले से बाहर हो गए. इसमें शुरू के राउंड में जो बढ़त मिली थी, वही श्वेता गुप्ता हर राउंड के साथ और मजबूत करती गईं. यही वजह है कि तस्वीर अब लगभग साफ होने लगी है. 

Published at : 14 Nov 2025 06:24 PM (IST)
