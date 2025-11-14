Bihar Election Results: संदेश सीट पर 27 वोट से जीती JDU, नंबर 2 पर राजद कैंडिडेट, मिले इतने वोट

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां हार जीत का फैसला, सौ या हजार मतों से नहीं बल्कि 20-30 वोट्स से हो रहा है. इनमें से ही एक सीट है- संदेश. संदेश विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे.



भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार जदयू के राधा चरण शाह को इस सीट पर 80,598 मत मिले वहीं राजद प्रत्याशी दीपू सिंह को 80, 571 मत मिले. दोनों के वोट में अंतर कुल 27 वोट का रहा. इस सीट पर जनसुराज के राजीव रंजन राज को 6 हजार वोट मिले.

अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो

-मुकेश सिंह: 5,399

- संध्या कुमारी : 880

- अभिषेक कुमार : 398

- समरजय सिंह : 2,474

- संजीत कुमार : 609

- सत्य प्रकाश : 299

-अजय कुमार पाठक: 1,293

-मनमोहन सिंह: 509 को वोट मिले. वहीं नोटा के हिस्से 4,160 मत आए.

वहीं अगियांव सीट पर भी मुकाबला कड़ा है. यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश पासवान आगे हैं. वह 38 वोट से आगे चल रहे हैं. इस सीट पर दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) के नेता शिव प्रकाश रंजन हैं.

बिहार में अभी तक कौन कहां, कि सीट से जीता?

चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर जदयू उम्मीदवार अभिषेक आनंद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद के सुशील कुमार को हराया.

- भागलपुर गोपालपुर सीट पर जदयू के शैलेश कुमार मंडल उर्फ ​​बुलो मंडल ने जीत हासिल की.

- कहलगांव से जदयू उम्मीदवार शुभानंद मुकेश ने जीत हासिल की.

- गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जदयू की कोमल सिंह विजयी हुईं.

- बगहा रामनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार नंदकिशोर राम 35,283 मतों से विजयी हुए.

- नालंदा सीट पर जदयू के श्रवण कुमार ने 35,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की और विपक्ष पर अहंकार का आरोप लगाया.

- पीरपैंती से भाजपा के मुरारी पासवान विजयी हुए.

- बेगूसराय चेरिया बरियारपुर से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक आनंद भी विजयी हुए.

- बक्सर जिले के राजपुर से एनडीए जदयू के संतोष निराला विजयी घोषित.

- जदयू के वरिष्ठ नेता हरिनारायण सिंह ने हरनौत में दसवीं बार जीत हासिल की, समर्थकों ने जश्न मनाया.

- गया वजीरगंज से भाजपा के बीरेंद्र कुमार 12,985 मतों से जीते.

- कटोरिया में भाजपा के पुरुष लाल टुडू ने राजद की स्वीटी सीमा को 15,000 मतों से हराया.

- धौरैया में जदयू के मनीष कुमार ने राजद के त्रिभुवन दास को 25,000 मतों से हराया.

- बेलहर में जदयू के मनोज कुमार ने राजद के चाणक्य प्रकाश को 35,000 मतों से हराया.

- अमरपुर विधानसभा सीट पर जदयू के जयंत राज ने 25,000 मतों से जीत हासिल की.

- बांका में भाजपा के रामनारायण मंडल ने भाकपा के संजय यादव को 20,000 मतों से हराया.