'सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो…', शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, निशाने पर RJD
Samrat Choudhary Home Minister: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी अपने गिरेबान में झांके. सम्राट चौधरी बेहतरीन मंत्री हैं. पहले भी पंचायती राज मंत्री थे तो बेहतर काम किया था.
बिहार में बीजेपी कोटा में गृह विभाग जाने के बाद से लगातार सियासी बवाल मचा है. विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए घेर रहा है. क्योंकि अभी तक गृह विभाग वो अपने पास ही रखते थे. इस बीच विपक्ष की ओर से हो रही बयानबाजी पर अब बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर हमला बोला है.
सोमवार (24 नवंबर, 2025) को शाहनवाज हुसैन ने कहा, "आरजेडी अपने गिरेबान में झांके. सम्राट चौधरी बेहतरीन मंत्री हैं. पहले भी पंचायती राज मंत्री थे तो बेहतर काम किया था. विपक्ष के नेता के तौर पर अच्छा काम किया. अभी वित्त मंत्री के नाते पूरे वित्तीय प्रबंधन को सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छे से निभाने का काम किया है. वो गृह मंत्री बने हैं आरजेडी के लोगों को डर लग रहा है. डरकर ऐसा बयान दे रहे हैं."
शाहनवाज से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा है, "जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ, आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा. अब तो सब लोग कहने लगे हैं… धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकते."
इरफान अंसारी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए: शाहनवाज
दूसरी ओर शाहनवाज हुसैन ने इरफान अंसारी को निशाने पर लिया. कहा, "झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. एक मंत्री ऐसे उकसा रहा है? एक सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का उन पर मुकदमा होना चाहिए. यह कहना कि बीएलओ आए तो घर में बांध कर रख लो. ये गैर जिम्मेदाराना बयान है. किस तरह के लोग मंत्री बन जाते हैं इस तरह का बयान देते हैं…"
सम्राट चौधरी ने की पूजा-अर्चना
उधर उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर दौरे के दौरान सोमवार को रत्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर और तेलडीहा शक्तिपीठ में पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद असरगंज में उन्होंने भव्य रोड शो निकाला, जहां लोगों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. एक्स पर पोस्ट में सम्राट चौधरी ने लिखा है, "तारापुर स्थित शक्ति स्वरूपा, जगत जननी मां दुर्गा के तेलडीहा मंदिर में पूजा-अर्चना की और राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. मां भवानी के आशीर्वाद से ही जनसेवा की राह पर कदम बढ़ रहा है."
यह भी पढ़ें- दीपक प्रकाश को लेकर विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कही बड़ी बात, 'नीतीश कुमार जी की…'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL