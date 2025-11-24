दीपक प्रकाश को लेकर विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कही बड़ी बात, 'नीतीश कुमार जी की…'

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी है. विपक्ष ने एक साथ दो मुद्दों को उठाया है, एक बिना एमएलए और एमएलसी के मंत्री बनाए जाने और दूसरा दीपक प्रकाश के काउंटिंग एजेंट बनाए जाने को लेकर है. दीपक को लेकर जारी विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को एक्स पर एक पोस्ट किया है.

इस पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताते हुए उनकी कही गई बातों को शेयर किया है. कुशवाहा ने लिखा है, "कभी-कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए. आज‌ न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई. सोचा आपसे भी शेयर करुं. कभी नीतीश जी ने कहा था- "खाना खाते वक्त मक्खियां भन-भनाएंगी. चिंता मत कीजिए. बाएं हाथ से भगाते रहिए. दाहिने से खाते रहिए."

पोस्ट से उपेंद्र कुशवाहा ने किस ओर किया इशारा?

उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट में कहीं भी उनके बेटे दीपक प्रकाश या विपक्ष का जिक्र नहीं है. हालांकि ये पोस्ट विपक्ष और उनके बेटे से ही जुड़ा है. उनके बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने हैं. विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाते हुए लगातार उपेंद्र कुशवाहा को घेर रहा है. ऐसे में इस पोस्ट के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष को ही जवाब देने की कोशिश की है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी बातों का सहारा लिया है.

परिवारवाद को लेकर कुशवाहा इसलिए भी घेरे जा रहे हैं क्योंकि जब चुनाव का वक्त था तो उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी मैदान में उतारा था. वह जीत भी गईं. एक तरफ उनकी जीत हुई तो दूसरी ओर लगे हाथ कुशावाह ने शपथ ग्रहण के दिन बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी. उनके बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है.

दूसरी ओर दीपक प्रकाश निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने थे. उनकी जमानत जब्त हो गई थी. 327 वोट मिले थे. इसको लेकर भी दीपक प्रकाश को घेरा जा रहा है.

