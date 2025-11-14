(Source: ECI | ABP NEWS)
Saran Election Result 2025: सारण की 10 सीटों पर NDA-महागठबंधन का दमदार मुकाबला, जानें कौन जीता-कौन हारा
Saran Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला. आइए जानते हैं यहां कौन जीता और कौन हारा.
Saran Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ सभी की निगाहें सारण जिले पर टिकी हुई हैं. यहां 10 विधानसभा क्षेत्र-एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर में खड़ा मुकाबला देखने को मिला. जैसे-जैसे मतगणना कई राउंड में आगे बढ़ती गई उभरते रुझान इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राजनीतिक हवा के रुख की एक साफ तस्वीर पेश करते गए. आइए जानते हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों के अब तक के रुझान.
छपरा
छपरा सीट से लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव के लिए यह परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी 47467 वोट के साथ एक बड़े मार्जिन से आगे हैं. वहीं अगर राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की बात करें तो उन्हें 41313 वोट मिले हैं.
एकमा
एकमा में आंकड़े एक तरफ तस्वीर दर्शा रहे हैं. जदयू उम्मीदवार मनोरंजन सिंह 17308 वोटों की बढ़त के साथ रफ्तार पड़े हुए हैं. अगर यही रुझान रहा तो एकमा सारण में जदयू के लिए सबसे निर्णायक जीत साबित हो सकता है.
मांझी
मांझी में मुकाबला पूरी तरह से बदल चुका है. जेडीयू प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह 51768 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं सीपीआई (एम) उम्मीदवार डॉक्टर सत्येंद्र यादव को अभी तक 43066 वोट मिले हैं
बनियापुर
बनियापुर में भाजपा के केदारनाथ सिंह ने राजद की चांदनी देवी को हराकर बनियापुर सीट 15,436 वोटों से जीत ली है. इस जीत के बाद सारण में भाजपा की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है.
तरैया
तरैया में मुकाबला कांटे का चल रहा है लेकिन भाजपा के जनक सिंह 48032 वोटों के साथ सबसे आगे हैं. राजद के शैलेंद्र प्रताप 46323 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. बाद के राउंड में चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं.
मढ़ौरा
मढ़ौरा में राजद के जितेंद्र कुमार राय 67077 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. इसी के साथ जेएसपी के नवीन कुमार सिंह 49020 वोटों के साथ पीछे हैं.
गरखा
गरखा में 21 राउंड के बाद राजद के सुरेंद्र राम 6989 वोटो से आगे हैं और लोजपा के सीमांत मृणाल से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं.
अमनौर
अमनौर के आंकड़े काफी रोमांचक नजर आ रहे हैं. भाजपा के कृष्ण कुमार मंटू 58061 वोटों से आगे चल रहे हैं और राजद के सुनील कुमार 56055 वोटो के साथ उनके काफी करीब हैं.
परसा
परसा में राजद की करिश्मा जदयू 61270 वोट पाकर सबसे आगे चल रही हैं. वहीं छोटेलाल राय को 40864 वोट मिले हैं. राउंड के आगे बढ़ने के साथ-साथ इस सीट पर राजद की मजबूती दिखाई दे रही है.
सोनपुर
सोनपुर में भी मुकाबला भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है. विनय कुमार सिंह 83677 वोटों से आगे चल रहे हैं. इसी के साथ डॉक्टर रामानुज प्रसाद 75151 वोटों से पीछे हैं.
