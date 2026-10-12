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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'SC राजनीतिक रैलियों का मंच नहीं', INDIA ब्लॉक के मार्च पर भड़के संजय सरावगी

'SC राजनीतिक रैलियों का मंच नहीं', INDIA ब्लॉक के मार्च पर भड़के संजय सरावगी

इंडिया गठबंधन के सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च पर बीजेपी नेता संजय सरावगी ने हमला बोला. उन्होंने इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताते हुए विपक्ष को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 10:59 AM (IST)
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इंडिया गठबंधन के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने और मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की कोशिश पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया. 

संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष की यह कोशिश अपरिपक्व है और न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने जैसी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पर पत्थर फेंकने वाली भीड़ और राहुल गांधी का मुख्य न्यायाधीश के दरवाजे पर जाकर ज्ञापन सौंपना स्वीकार्य नहीं है. सरावगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक रैलियों का मंच नहीं है.

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‘हिम्मत है तो कानूनी याचिका दायर करें’

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत है, तो उसे अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए और अपनी दलीलें कानूनी प्रक्रिया के तहत रखनी चाहिए. सरावगी के मुताबिक, कांग्रेस के वकील पहले भी कई बार याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं. उन्होंने विपक्ष से सड़कों पर प्रदर्शन के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा.

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च की तैयारी

इंडिया गठबंधन आज सोमवार 12 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर प्रदर्शन करने की तैयारी में है. प्रस्तावित मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य नेताओं के शामिल होने की बात कही गई है. विपक्षी नेता चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं.

सीजेआई से मुलाकात की कोशिश पर भी विवाद

विपक्षी नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलकर ज्ञापन सौंपने की इच्छा जताई थी, लेकिन खबर के मुताबिक सीजेआई ने मुलाकात से इनकार कर दिया. इस घटनाक्रम ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 10:59 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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