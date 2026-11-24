बिहार में कई महीनों से जमीन का सर्वे हो रहा है. विभाग हर हाल में जमीनों के विवाद को खत्म करने में लगा है. विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्वे के पहले चरण के तहत अब तक राज्य के 20 जिलों के 1,617 मौजों के अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जा चुका है. विभाग अब अंतिम प्रकाशन के बाद रैयतों को पासबुक की तर्ज पर 'प्रॉपर्टी कार्ड' (नागरिक अधिकार अभिलेख) उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

सवाल है कि क्या है प्रॉपर्टी कार्ड? इसमें क्या कुछ होगा? दरअसल, प्रॉपर्टी कार्ड किसी भी भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक और प्रमाणिक दस्तावेज होगा. इसमें रैयत का नाम, उनके पिता का नाम, पता, जाति, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां रहेंगी.

डिजिटल सत्यापन के लिए यूनिक आईडी

इसके साथ ही जमीन का पूरा ब्योरा- जैसे खाता-खेसरा, प्लॉट नंबर, रकबा (क्षेत्रफल), चौहद्दी, भूमि का वर्गीकरण और जियो-रिफरेंस मानचित्र भी अंकित होगा. कार्ड की प्रामाणिकता और डिजिटल सत्यापन के लिए इस पर एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, नजरी नक्शा और क्यूआर (क्यूआर) कोड भी दिया जाएगा.

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तीन माह के भीतर अपील का विकल्प

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बीते सोमवार (23 नवंबर, 2026) को बताया था कि विभिन्न मौजों में चल रहे सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक सात दिन पर 'प्रपत्र-25' का प्रकाशन किया जाएगा. यदि किसी रैयत को प्रकाशित विवरण पर कोई आपत्ति हो, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है. वे प्रपत्र-25 के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के भीतर अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सुधार करा सकते हैं.

उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से सर्वे कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है. यह भी कहा है कि आम जनता के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सकेगा. प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने से भूमि अभिलेखों में पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी. इससे भविष्य में होने वाले पारिवारिक और सामाजिक भूमि विवादों पर अंकुश लगेगा.

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