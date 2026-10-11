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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 2100 बेटियों के लिए Good News, 2 लाख तक दे रही सम्राट सरकार

बिहार: 2100 बेटियों के लिए Good News, 2 लाख तक दे रही सम्राट सरकार

बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत पहल की गई है. इस योजना का लक्ष्य है कि इन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और साथ ही वे रोजगार न तलाशें बल्कि रोजगार दे सकें ऐसा उन्हें बनाना है.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 11 Oct 2026 09:15 PM (IST)
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बिहार की 2100 बेटियों के लिए सम्राट सरकार ने अच्छी खबर दी है. रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को विभाग की ओर यह जानकारी दी गई कि बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 2100 छात्राओं-युवतियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी.

इस पहल का उद्देश्य बिहार की बेटियों के स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. जिन युवतियों के पास कोई नया स्टार्टअप आइडिया या उद्यम शुरू करने की योजना है, उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ मार्गदर्शन और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है. 

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दूसरों के लिए अवसर पैदा करेंगी बेटियां

बता दें कि एक तरफ सरकार का उद्देश्य बेटियों को मौका देना है तो दूसरी ओर वे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगी. ऐसे में आर्थिक सहायता मिलने से चयनित प्रतिभागियों को अपने व्यवसाय की शुरुआती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.

उद्यमशीलता की भावना विकसित करने पर जोर

बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को राज्य की युवतियों में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. योजना के जरिए नई सोच और व्यावसायिक संभावनाओं वाले विचारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा.

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सरकार का मानना है कि योजना का लक्ष्य यह है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और वे रोजगार न तलाशें बल्कि रोजगार दे सकें ऐसा उन्हें बनाना है. आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे. पहचान बनाने का अवसर भी मिलेगा.

किसके लिए यह योजना उपयोगी?

छोटे व्यवसायों और नए स्टार्टअप के विकास से स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है. विशेष रूप से उन युवतियों के लिए यह पहल उपयोगी साबित हो सकती है, जो बेहतर विचार और काम करने की क्षमता रखने के बावजूद पूंजी की कमी के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती हैं.

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About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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