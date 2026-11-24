जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को कहा कि उनसे एक खबर को रोकने के लिए 40 लाख रुपये मांगे गए थे. तेज प्रताप ने यह आरोप एक यूट्यूबर और आकाश यादव पर लगाया है.

तेज प्रताप ने कहा, "मेरा दुश्मन कौन है ये पूरा बिहार जानता है जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है. हमसे खबर रोकने के लिए 40 लाख रुपया मांगा गया था." आकाश का नाम लेकर कहा कि वो खुद को महाकाल का भक्त बताता है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है.

अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का किया खंडन

तेज प्रताप ने मंगलवार को किए गए अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "आकाश यादव द्वारा नेहा सिंह राठौर के चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में मेरे बारे में लगाए गए आरोपों का मैं खंडन करता हूं. बार-बार एक ही बात को दोहराकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है."

https://t.co/v7CLA54LT7 आज आकाश यादव द्वारा नेहा सिंह राठौर के चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में मेरे संबंध में लगाए गए आरोपों का मैं कड़ा खंडन करता हूँ। बार-बार एक ही बात को दोहराकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में नेहा सिंह राठौर भी मेरे पास इंटरव्यू लेने आई थीं। उस दौरान, मेरे अनुसार, पैसे की मांग की गई थी, जिसके कारण मैंने इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया था। अब जिस प्रकार लगातार मेरे विरुद्ध बयानबाजी की जा रही है, उससे मुझे सुनियोजित साजिश की आशंका है। मखाना से जुड़े मामले में मैं पहले ही सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज करा चुका हूँ। अब नेहा सिंह राठौर के मामले में भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं है। मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मैं सत्य और सम्मान की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ूंगा। @imrowdy_rathore @thecasualtalk @ABPNews @JJDOfficial_ @News18Bihar @ndtvindia — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 24, 2026

यूट्यूबर पर पैसे मांगने का लगाया आरोप

तेज प्रताप ने यूट्यूबर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया. यूट्यूबर का नाम भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में सार्वजनिक किया है. तेज प्रताप ने कहा कि उस यूट्यूबर ने एक बार उनके इंटरव्यू के लिए उनसे पैसे की मांग भी की थी. इसके कारण उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था.

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कानून एक्शन लेंगे तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप का कहना है कि अब जिस प्रकार लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, उससे उन्हें साजिश की आशंका है. तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि वे अब तमाम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं है. मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है. मैं सत्य और सम्मान की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ूंगा."

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