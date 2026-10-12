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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'लोग NDA-BJP…'

इंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'लोग NDA-BJP…'

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जंतर-मंतर पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, वह रुकने वाला नहीं है. पीके ने बीते रविवार को यह बयान दिया. पटना में वे मीडिया से बात कर रहे थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Oct 2026 09:29 AM (IST)
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इंडिया गठबंधन की ओर से आज (सोमवार) एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होना है. सुप्रीम कोर्ट तक मार्च होना है जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल रहेंगे. विपक्षी दलों के नेता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत से मिलकर इस पूरे मामले में एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे. हालांकि सीजेआई ने मना कर दिया है. इस बीच इस प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर का बयान आया है.

प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि जंतर-मंतर पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, वह रुकने वाला नहीं है. लोग NDA-BJP के खिलाफ हो गए हैं. 

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आज के प्रदर्शन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी शामिल होना है. इसको लेकर पीके ने कहा, "तेजस्वी यादव बड़े लीडर हैं… कल का प्रदर्शन कांग्रेस का प्रदर्शन है…" प्रशांत किशोर बीते रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को पटना में मीडिया से बात कर रहे थे.

यह भी पढ़ें- बिहार: 2100 बेटियों के लिए Good News, 2 लाख तक दे रही सम्राट सरकार
 

तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली

बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीते रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे. आज के मार्च में शामिल होंगे. दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे. 

तेजस्वी ने कहा, "जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है, वोट की चोरी हुई है. ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए हर कोशिश सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं... लोग उनके सच को पहचान रहे हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने सारे चुनाव को फर्जी तौर पर आयोजित करवाया..."

बीजेपी का जाना तय: तेजस्वी यादव 

CJP के प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "पुलिस कम पड़ गई तो RSS के गुंडों को ले आया गया... जो स्थिति बनी हुई है, उनका (बीजेपी) जाना तय है. बीजेपी अब दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है. ज्ञानेश कुमार एक नमूना हैं, ऐसे कई ज्ञानेश कुमार आ जाएंगे... पीएम मोदी और अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Jantar Mantar BIHAR NEWS CJP Protest INDIA Alliance March
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