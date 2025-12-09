कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल के दूसरे चरण के निर्माण कार्य को नीतीश कुमार ने देखा, दिए निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (09 दिसंबर, 2025) को कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण (हाजीपुर-महनार पथ से चकसिकंदर तक) के निर्माण कार्य का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की संपर्कता बहाल हो चुकी है. कहा कि वे इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं.

अधिकारियों को निर्देश दिया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा किया जाए. साथ ही पहुंच पथ का भी निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क सम्पर्कता मिलेगी. इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा. आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिए पटना पहुंचने में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी.

महात्मा गांधी सेतु पर कम होगा भार

नीतीश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संपर्कता के लिए लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा. इस पुल के निर्माण से पटना शहर के बाहर से ही लोग उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर आसानी के साथ आवागमन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोग राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगातार निर्माण कर आवागमन को सुगम बना रहे हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह (पटना) से राघोपुर दियारा (वैशाली) तक नवनिर्मित पथांश का उद्घाटन किया गया था. इस परियोजना की कुल लागत 4 हजार 988 करोड़ है.

प्रथम चरण में कच्ची दरगाह, पटना से राघोपुर दियारा, वैशाली (कुल लंबाई 4.57 किमी) का उद्घाटन हो चुका है. द्वितीय चरण में हाजीपुर-महनार पथ (एनएच-122बी) से चकसिकंदर (एनएच-322) तक और तृतीय चरण में राघोपुर दियारा से हाजीपुर-महनार पथ (एचएच-122बी) का निर्माण किया जा रहा है. अब तक परियोजना की वर्तमान प्रगति 85 प्रतिशत है तथा शेष कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है.

