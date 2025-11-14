बिहार में सांस अटका देने वाली लड़ाई, इस सीट पर आखिरी राउंड में 99 वोटों से फंसा पेच

बिहार की संदेश विधानसभा सीट पर आखिरी राउंड में 99 वोटों से हार जीत का पेच फंस गया है. जेडीयू के राधा चरण साह, आरजेडी के दीपू सिंह से 99 वोटों से आखिरी राउंड में आगे चल रहे हैं. दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच ऐसी स्थिति में तनाव का माहौल हो गया है. सांस अटका देने वाले इस सीट के चुनाव पर सभी की नजरें टिक गई हैं.

अभी तक के नतीजों में कौन कहां से जीता?

बीजेपी के विजेता उम्मीदवार

नरकटियागंज(3)- संजय कुमार पाण्डेय

लौरिया(5)- विनय बिहारी

मधुबन(18)- राणा रणधीर

राजनगर(37)- सुजीत कुमार

बरूराज(96)- अरुण कुमार सिंह

साहेबगंज(98)- राजू कुमार सिंह

गया टाउन(230)- प्रेम कुमार

JDU के विजेता उम्मीदवार

कल्याणपुर(131)- महेश्‍वर हजारी

अलौली(148)- राम चन्द्र सदा

हरनौत(177)- हरिनारायण सिंह

मोकामा(178)- अनंत कुमार सिंह

मसौढ़ी(189)- अरुण माँझी

बेलागंज(232)- मनोरमा देवी

बिहार नतीजों से बीजेपी गदगद!

इस बीच बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजग के प्रदर्शन को ‘‘ऐतिहासिक’’ बताते हुए कहा कि लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘विकास-केंद्रित’’ राजनीति में अपना भरोसा जताया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों ने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के लिए वोट दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘यह वोट आशा और विश्वास का है. लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और (बिहार के) विकास की उनकी गारंटी में विश्वास दिखाया है.’’

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) शासन के दौरान ‘‘लालू प्रसाद का जंगल राज’’ और राजग के कार्यकाल के दौरान राज्य में हुए बदलाव को देखा है. उन्होंने चुनाव परिणामों को ‘‘ऐतिहासिक’’ बताते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने राजग के सुशासन और महिलाओं समेत लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को देखा है. बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘उन्हें लालू का जंगल राज भी याद है.’’