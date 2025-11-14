नीतीश कुमार को CM बनाने पर NDA में सस्पेंस! BJP के महासचिव ने दिया बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाए हुए है. बीजेपी और जेडीयू दोनों ही खेमे में खुशी की लहर है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीएम कौन होगा. इस सवाल का जवाब अभी साफ नहीं है. बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने ऐसा बयान दे दिया जिससे नीतीश कुमार को अगला सीएम बनाने पर सस्पेंस बढ़ गया है.

पांचों दल मिलकर तय करेंगे- विनोद तावड़े

दरअसल, विनोद तावड़े ने कहा कि हमने बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा है. सीएम कौन होगा इसका फैसला पांचों पक्ष मिलकर तय करेंगे. एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावे जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएमएल और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर शामिल हैं.

बिहार में एनडीए की सुनामी!

चुनाव आयोग के दोपहर साढ़े तीन बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी 94 सीटों पर आगे चल रही है. नीतीश कुमार की पार्टी 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. आरजेडी 25, चिराग पासवान की पार्टी 19, AIMIM 6, हम 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

बिहार चुनाव के इतिहास में ये बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन है. बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर बीजेपी

यानी बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. जहां तक सीएम पद का सवाल है, एनडीए ने चुनाव से पहले महागठबंधन की तरह कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया था. हालांकि, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने जरूर कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे.

नीतीश कुमार बिहार में अब तक 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. क्या 10वीं बार भी वो सीएम पद की शपथ ले पाएंगे, इस सवाल का जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएगा.