कुमारबाग पहुंचे नीतीश कुमार, औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया, बोले- 'व्यवसाय बढ़ाएं, सरकार…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को 'समृद्धि यात्रा' की शुरुआत की. पहले दिन पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुमारबाग स्थित निर्माणाधीन वर्धन सीबीजी प्लांट का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह जल्द शुरू हो जाएगा.

महिला छात्रावास के भवन का नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास

इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, कुमारबाग का निरीक्षण किया और वहां निर्माण कराई जाने वाली विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को भी देखा. मुख्यमंत्री ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, कुमारबाग का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया एवं कुमारबाग स्थित कामकाजी महिला छात्रावास के भवन का शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री ने कुमारबाग में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर वहां निर्मित होने वाले उत्पादों की जानकारी ली. उन्होंने निर्मित उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि यहां औद्योगिक इकाई अच्छी बनी है और सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें, अपना व्यवसाय बढ़ाएं. सरकार उन्हें हरसंभव मदद करेगी.

'सशक्त औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा कुमारबाग'

सीएम ने कहा कि उद्यमी और निवेशकों के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है ताकि निवेशकों को अनुकूल औद्योगिक वातावरण मिल सके और बेहतर ढंग से उद्योग स्थापित हो सके. कुमारबाग में विभिन्न औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. इससे इस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है. कुमारबाग एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के विभिन्न उत्पादों का निरीक्षण किया. स्टॉल निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्य उत्पाद, गारमेंट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और बाथिंग लग्जरी आदि से जुड़े स्टॉलों को देखा. मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद उद्यमियों से उत्पाद निर्माण, लाभ और गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी ली.

दूसरी ओर नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया. सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की. जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी पहल से हमलोगों का जीवन अच्छा हुआ है और हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें- 'ममता बनर्जी ने सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया', BJP नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला