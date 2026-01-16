'ममता बनर्जी ने सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया', BJP नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला

बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को कहा कि जिस तरह से ममता सरकार और स्वयं ममता बनर्जी ने सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं. रविशंकर प्रसाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

हास्यास्पद दृश्य सभी ने देखा: रविशंकर

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वहां हम क्यों गए थे. जांच के क्रम में वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईं और एक फाइल लेकर निकल गईं. वहां पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे और फाइल लेकर भागते नजर आए, यह हास्यास्पद दृश्य सभी ने देखा. वहां डीजीपी भी साथ थे.

बीजेपी नेता ने कहा कि ईडी की यह छापेमारी ममता बनर्जी के आवास, दफ्तर, टीएमसी के कार्यालय या किसी नेता के घर पर नहीं हो रही थी, यह छापेमारी आई पैक कंपनी के कार्यालय में हो रही थी. आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री भागते हुए पहुंची और भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसी से फाइल छीन ले.

चारा घोटाला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कभी भी पटना के सीबीआई के दफ्तर पर हमला नहीं बोला गया, यह स्वीकार करने वाली बात है. यह पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला के मामले में ईडी जांच कर रही हो और उसे रोके, और फाइल छीनकर ले आए और जांच जबरन रोक दे.

'ईडी ने की है डीजीपी को निलंबित करने की मांग'

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की है. उन्होंने मुख्यमंत्री को भी नोटिस दिया है. ईडी ने डीजीपी को निलंबित करने की मांग की है. तीन फरवरी को अगली सुनवाई होनी है. उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि न्याय मिलेगा.

उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान और संविधान की रक्षा करने की बात करने वाले मौन क्यों हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, स्टालिन या वामपंथी दल रोज संविधान की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान एक मुख्यमंत्री फाइल छीन ले तो वे कब बोलेंगे?

