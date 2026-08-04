कुत्ता-बिल्ली, हनुमान जी… प्रशांत किशोर के वो 5 बयान जिसने मचाई तबाही!

बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने करीब 20 हजार के अंतर से बाजी मार ली है. बीजेपी के गढ़ में जन सुराज का झंडा लहरा रहा है. इस बीच एक तरफ बीजेपी और एनडीए के नेता हार के पीछे समीक्षा की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जीत को लेकर उनके बयानों की चर्चा हो रही है.

दरअसल प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के दौरान कई ऐसे बयान दिए जिसने सीधा जनता को उससे जोड़ा. प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बयानों के जरिए बीजेपी पर हमला किया और बांकीपुर की जनता को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए.

पढ़िए पीके के बयान जिसकी खूब हुई चर्चा

प्रशांत का पहला बयान: "इन (बीजेपी) लोगों को अहंकार इतना हो गया है कि जिस हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं, बीजेपी वाले झंडा देकर नाच करा रहे हैं. नितिन नवीन अपने रथ पर बैठ गए और नीचे हनुमान जी को नचवा रहे हैं. वो तो भला हो कि इस पर यूपी के एक संत ने कहा कि भाई रामलीला अलग कहानी है, लेकिन कोई रानजनीतिक दल कार्यक्रम में हिंदू धर्म के देवता को झंडा देकर नचवाता है तो ये सीधे नर्क का द्वार खोलेगा."

प्रशांत का दूसरा बयान: "बीजेपी के नेता से किसी ने पूछा कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं क्या सोचते हैं. उसने कहा कि कोई चिंता नहीं… बांकीपुर इतना बड़ा गढ़ है कि हम लोग कुत्ता-बिल्ली को भी टिकट दे दें तो जीत जाएगा. इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए… आपको अपने आप असर दिखेगा."

प्रशांत का तीसरा बयान: "इनके (बीजेपी) उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया. मैदान छोड़कर भाग गया… ये आपकी (जनता) ताकत है… हम अभी नामांकन भी नहीं भरे हैं…"

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प्रशांत का चौथा बयान: "आपका एक वोट बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा. अगर आप सब चाहते हैं… सबसे पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि ये (सम्राट) आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है… जिस आदमी पर सात लोगों की हत्या का आरोप है जेल काटकर आया है. गलत डिग्री है…"

प्रशांत का पांचवां बयान: "अब मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे… आपके पास मोदी और अमित शाह से बात करने का कोई उपाय नहीं है. हम आपको रास्ता बताते हैं, जिससे आपकी बात मोदी तक तुरंत पहुंच जाएगी. बांकीपुर में जन सुराज को वोट देना ही इस सीधा संदेश जाएगा कि बिहार में जो नेतृत्व कर रहा है उससे जनता खुश नहीं है."

प्रशांत किशोर के ये कुछ बयान हैं जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है. कुत्ता-बिल्ली वाले बयान को बीजेपी की ओर से खारिज किया गया है. यह बयान बताया जा रहा था कि रविशंकर प्रसाद ने दिया है लेकिन उन्होंने इस पर सफाई दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

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