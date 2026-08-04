मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकुत्ता-बिल्ली, हनुमान जी… प्रशांत किशोर के वो 5 बयान जिसने मचाई तबाही!

कुत्ता-बिल्ली, हनुमान जी… प्रशांत किशोर के वो 5 बयान जिसने मचाई तबाही!

Prashant Kishor Wins Bankipur: प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के दौरान कई ऐसे बयान दिए जिसने सीधा जनता को उससे जोड़ा. पीके के बयान की अब चर्चा खूब हो रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Aug 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने करीब 20 हजार के अंतर से बाजी मार ली है. बीजेपी के गढ़ में जन सुराज का झंडा लहरा रहा है. इस बीच एक तरफ बीजेपी और एनडीए के नेता हार के पीछे समीक्षा की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जीत को लेकर उनके बयानों की चर्चा हो रही है. 

दरअसल प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के दौरान कई ऐसे बयान दिए जिसने सीधा जनता को उससे जोड़ा. प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बयानों के जरिए बीजेपी पर हमला किया और बांकीपुर की जनता को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए.

पढ़िए पीके के बयान जिसकी खूब हुई चर्चा

प्रशांत का पहला बयान: "इन (बीजेपी) लोगों को अहंकार इतना हो गया है कि जिस हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं, बीजेपी वाले झंडा देकर नाच करा रहे हैं. नितिन नवीन अपने रथ पर बैठ गए और नीचे हनुमान जी को नचवा रहे हैं. वो तो भला हो कि इस पर यूपी के एक संत ने कहा कि भाई रामलीला अलग कहानी है, लेकिन कोई रानजनीतिक दल कार्यक्रम में हिंदू धर्म के देवता को झंडा देकर नचवाता है तो ये सीधे नर्क का द्वार खोलेगा."

प्रशांत का दूसरा बयान: "बीजेपी के नेता से किसी ने पूछा कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं क्या सोचते हैं. उसने कहा कि कोई चिंता नहीं… बांकीपुर इतना बड़ा गढ़ है कि हम लोग कुत्ता-बिल्ली को भी टिकट दे दें तो जीत जाएगा. इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए… आपको अपने आप असर दिखेगा."

प्रशांत का तीसरा बयान: "इनके (बीजेपी) उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया. मैदान छोड़कर भाग गया… ये आपकी (जनता) ताकत है… हम अभी नामांकन भी नहीं भरे हैं…"

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: नितिन के घर में क्यों हार गए BJP के नीरज? JDU ने बता दिया

प्रशांत का चौथा बयान: "आपका एक वोट बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा. अगर आप सब चाहते हैं… सबसे पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि ये (सम्राट) आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है… जिस आदमी पर सात लोगों की हत्या का आरोप है जेल काटकर आया है. गलत डिग्री है…" 

प्रशांत का पांचवां बयान: "अब मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे… आपके पास मोदी और अमित शाह से बात करने का कोई उपाय नहीं है. हम आपको रास्ता बताते हैं, जिससे आपकी बात मोदी तक तुरंत पहुंच जाएगी. बांकीपुर में जन सुराज को वोट देना ही इस सीधा संदेश जाएगा कि बिहार में जो नेतृत्व कर रहा है उससे जनता खुश नहीं है."

प्रशांत किशोर के ये कुछ बयान हैं जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है. कुत्ता-बिल्ली वाले बयान को बीजेपी की ओर से खारिज किया गया है. यह बयान बताया जा रहा था कि रविशंकर प्रसाद ने दिया है लेकिन उन्होंने इस पर सफाई दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें- Exclusive: सम्राट चौधरी को CM पद से हटाकर ही मानेंगे प्रशांत किशोर? BJP को सलाह- 'हमें ऐसा मुख्यमंत्री दें जो...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result Bankipur By-Poll Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
कुत्ता-बिल्ली, हनुमान जी… प्रशांत किशोर के वो 5 बयान जिसने मचाई तबाही!
कुत्ता-बिल्ली, हनुमान जी… प्रशांत किशोर के वो 5 बयान जिसने मचाई तबाही!
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है'
बांकीपुर में BJP की हार पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है'
बिहार
Exclusive: सम्राट चौधरी को CM पद से हटाकर ही मानेंगे प्रशांत किशोर? BJP को सलाह- 'हमें ऐसा मुख्यमंत्री दें जो...'
Exclusive: सम्राट चौधरी को CM पद से हटाकर ही मानेंगे प्रशांत किशोर? BJP को दे दी यह सलाह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
महाराष्ट्र
BJP इस अहम चीज का सही आकलन नहीं कर पाई, बांकीपुर में हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
BJP इस अहम चीज का सही आकलन नहीं कर पाई, बांकीपुर में हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
क्रिकेट
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget