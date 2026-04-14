CM बनने से पहले सम्राट चौधरी ने ले लिया बड़ा 'संकल्प', इशारों में दिए ये संकेत

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है. अब लगभग साफ हो गया है कि बिहार के अगले सीएम के तौर पर वे शपथ लेंगे. यह पहला मौका है जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा. पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारी के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया आई है.

सम्राट चौधरी ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है. मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन-जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं."

सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को टैग करते हुए लिखा, "इनके मार्गदर्शन में बिहार को विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयामों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा. आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है. जय बिहार, जय भारत!"

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अलग-अलग नेताओं की ओर से आने लगी प्रतिक्रिया

बिहार में बदली सियासी हवा पर बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में एक अच्छा अध्याय प्रारंभ हो रहा है. सत्ता होते हुए भी सत्ता सौंप देना यह नीतीश कुमार का बड़प्पन दर्शाता है. वे इस राज्य के नेता हमेशा रहेंगे लेकिन उन्होंने बड़े परिवर्तन के लिए रास्ता खोला है, उनका नाम इतिहास के पन्नों में जाएगा."

बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने पर कहा, "सर्वसम्मति से हमने विजय कुमार सिन्हा के प्रस्ताव का समर्थन किया और हमारे पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी होंगे. अब हम एनडीए की बैठक में जा रहे हैं. एनडीए की बैठक में उन्हें एनडीए का नेता चुना जाएगा."



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