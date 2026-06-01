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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजयनगर में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, हथियार के बल पर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के मैनेजर से 6 लाख की लूट

जयनगर में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, हथियार के बल पर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के मैनेजर से 6 लाख की लूट

Jaynagar News In Hindi: जयनगर में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, लाल रंग की अपाचे बाइक सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के मैनेजर से 6 लाख रुपये लूट लिए.

By : अजय धारी सिंह | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 09:16 PM (IST)
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मधुबनी जिले के जयनगर शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने दिनदहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस-प्रशासन को खुली चुनौती दी है. यहां लाल रंग की अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 'रिलायंस स्मार्ट पॉइंट' के मैनेजर से 6 लाख रुपये लूट लिए. दिनदहाड़े बीच सड़क पर हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 1 बजे के आसपास की है. रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के मैनेजर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास तीन रिलायंस पॉइंट का कुल कलेक्शन (कैश) था, जो 6 लाख रुपये से अधिक था. इसी दौरान लाल रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और हथियार का भय दिखाकर धमकाया. बदमाश पलक झपकते ही रुपयों से भरा बैग लूटकर बस स्टैंड की ओर तेजी से भाग निकले.

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पुलिस महकमे में मची खलबली, CCTV खंगाल रही पुलिस

लूट की इस बड़ी वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. घटना की जानकारी पाते ही डीएसपी (DSP) सदानंद कुमार और जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार दल-बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पीड़ित मैनेजर धर्मेंद्र कुमार से घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी. अपराधियों की पहचान करने और उनके भागने के रूट का पता लगाने के लिए पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान

जयनगर थाने के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लूटी गई रकम बरामद की जाएगी.

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Published at : 01 Jun 2026 09:16 PM (IST)
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