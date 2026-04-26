CM सम्राट चौधरी के घर की सीढ़ी को तारापुर में प्रशासन ने तोड़ा, क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री?

बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बीच मुंगेर के तारापुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) के घर की सीढ़ी को भी प्रशासन ने तोड़ा है. इस पर रविवार (26 अप्रैल, 2026) को सम्राट चौधरी ने तारापुर (Tarapur) में लोगों को संबोधित करते हुए इसके बारे में बताया.

'यदि सरकारी जमीन पर घर बना है तो…'

सम्राट ने कहा, "एक सप्ताह पहले मुझे रिपोर्ट मिली कि तारापुर में जहां मेरा घर है… मेरे घर की सीढ़ी को भी प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए किसी की भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है… यदि सरकारी जमीन पर घर बना है तो उसको ध्वस्त होना ही होगा. उसको कोई बचा नहीं सकता है. क्योंकि सुंदर बिहार बनाना है… विकसित बिहार बनाना है."

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वे पहली बार तारापुर से विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला, ये उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है और वे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं.

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नीतीश कुमार के कार्यों का किया जिक्र

सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक बिहार को सजाने का काम किया. विकास का काम किया. इस दौरान सम्राट चौधरी ने यह भी साफ किया कि बिहार में वित्त की कोई कमी नहीं है.

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बताया कि फोरलेन सड़कों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है. भविष्य में कोलकाता तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए जल प्रबंधन की नई योजना पर काम चल रहा है, जिसमें अतिरिक्त पानी को गंगा में नियंत्रित करने और डैमों के माध्यम से जल वितरण की व्यवस्था की जाएगी.

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