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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजैसे AAP के 7 सांसद टूटे वैसे बिहार कांग्रेस के 6 विधायक BJP के साथ जाएंगे? पार्टी का बयान आया

जैसे AAP के 7 सांसद टूटे वैसे बिहार कांग्रेस के 6 विधायक BJP के साथ जाएंगे? पार्टी का बयान आया

Bihar Politics: हाल ही में कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन और एमएलसी समीर सिंह ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. इसी के बाद से पार्टी में टूट की अटकलें लग रही हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Apr 2026 01:14 PM (IST)
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राघव चड्ढा (Raghav Chadha) सहित आम आदमी पार्टी (AAP) के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच चर्चा है कि क्या बिहार कांग्रेस (Bihar Congress) के जो छह विधायक हैं वो भी बीजेपी (BJP) के साथ जाने वाले हैं? इस तरह की खबरों से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची है. 

क्यों उठ रहे हैं इस तरह के सवाल?

दरअसल, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते शुक्रवार की शाम कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. इतना ही नहीं, अगले दिन (शनिवार) कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए. उन्होंने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की. ऐसे में कांग्रेस के इन दो नेताओं के मिलने के बाद अब सियासी गलियारों में पार्टी में टूट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

अभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं: समीर सिंह

इस पर कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह ने बयान दिया है. आम आदमी पार्टी के जैसे बिहार कांग्रेस के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा, "हम लोगों के संज्ञान में ऐसी कोई चर्चा नहीं है. आप (मीडिया) ही लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं. अभी ऐसी कोई बात नहीं है."

यह भी पढ़ें- 'आम आदमी पार्टी ने जो पाप…', BJP का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कर दी 'शीशमहल' की बात

राज्यसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था धोखा

बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी. पार्टी के महज 6 विधायक ही जीते थे. कांग्रेस में टूट की चर्चा कोई नई बात नहीं है. अभी हाल ही में बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था. उस वक्त कांग्रेस के तीन विधायक वोटिंग से दूर रहे थे. आरजेडी के भी एक विधायक वोटिंग के दौरान गायब रहे. इसके चलते महागठबंधन से आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह की हार हो गई थी. एनडीए के सभी पांच राज्यसभा सांसदों की जीत हुई थी. अब कांग्रेस के नेताओं का सम्राट चौधरी से मिलना किसी को पच नहीं रहा है. देखना होगा कि आने वाले समय में टूट के दावे कितने सही साबित होते हैं.

यह भी पढ़ें- कैबिनेट विस्तार पर विजय चौधरी ने दिए संकेत, निशांत को लेकर कहा- 'कार्यकर्ता चाहते हैं कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:11 PM (IST)
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