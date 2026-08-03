बांकीपुर: नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी हारे, कितने वोट मिले?

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत कुमार ने जीत दर्ज करके बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है. यहां तीस सालों का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन इस उपचुनाव में राज्य के दो प्रमुख सियासी दिग्गजों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के हमनाम निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सुर्खियां बटोरीं.

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश कुमार को कुल 149 वोट (0.11 प्रतिशत) और लालू प्रसाद यादव को महज 81 वोट (0.06 प्रतिशत) वोट हासिल हुए.

निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति?

निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश कुमार के हलफनामे के मुताबिक, 25 वर्षीय कुमार पेशे से ‘कंसलटेंट’ हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है. कुमार की कुल संपत्ति 1.31 लाख रुपये है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव के पास कितनी प्रॉपर्टी?

इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव के चुनावी हलफनामे के अनुसार, 47 वर्षीय लालू यादव पेशे से किसान हैं और उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है. यादव की कुल संपत्ति 41 लाख रुपये है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने गाड़ा झंडा

बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित करके जीत दर्ज की. निर्वाचन आयोग के परिणामों के अनुसार, मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर को 64,151 मत मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 मत प्राप्त हुए. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहीं.

इसके साथ ही अन्य उम्मीदवारों में प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव को 950, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तनवीर आलम को 847, भारतीय आम आवाम पार्टी के प्रदीप कुमार को 763, भारतीय जवान किसान पार्टी के बैजनाथ प्रसाद को 369, निर्दलीय अनिल दास को 308 और निर्दलीय सिकंदर कुमार को 261 वोट मिले.

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