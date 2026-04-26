CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेताया, 'एक महीने से अधिक अगर फाइल रखी तो…'

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने अधिकारियों को चेताया है. रविवार (26 अप्रैल, 2026) को मुंगेर के तारापुर में सम्राट चौधरी ने लोगों से कहा कि एक महीने से अधिक अगर कोई भी पदाधिकारी अपने पास फाइल रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

हर पंचायत में दो दिन लगेगा कैंप

सम्राट चौधरी ने कहा, "हमने कहा है... मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने की मॉनीटिरिंग करने का काम करेगा. आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा. सहयोग कार्यक्रम के तौर पर हर पंचायत में महीने में दो दिन कैंप लगेगा. पूरे प्रदेश में सूचना दी जा रही है. हम ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे."

लोगों के साथ सुनी 'मन की बात'

दूसरी ओर इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (रविवार) तारापुर के बैजलपुर गांव में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना. 'मन की बात' को सम्राट चौधरी के साथ आम लोगों ने भी सुना. इस कार्यक्रम के दौरान लगभग पांच हजार महिला-पुरुष मुख्यमंत्री के साथ पंडाल में उपस्थित हुए.

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सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे मुंगेर

बता दें कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह एक दिवसीय दौरा है. सीएम बनने के बाद आज (रविवार) वे पहली बार अपने गृह जिले मुंगेर के तारापुर पहुंचे थे. सबसे पहले वे असरगंज प्रखंड के बैजलपुर में सुबह प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की.

इसके अलावा उनका अन्य कार्यक्रम भी है. जैसे वे पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे. साथ ही वे सड़क मार्ग से ढोल पहाड़ी जाएंगे. यहां लगभग 12.49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इको टूरिज्म हब का शिलान्यास करेंगे. तमाम कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे.

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