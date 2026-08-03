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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातउपचुनाव की जंग में 2-1 से पिछड़ी बीजेपी, कांग्रेस-जन सुराज ने लगाई चपत

उपचुनाव की जंग में 2-1 से पिछड़ी बीजेपी, कांग्रेस-जन सुराज ने लगाई चपत

By-Election Result 2026: बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को दो सीटों पर हार मिली. बांकीपुर में प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस जीती, जबकि मांजलपुर सीट बीजेपी ने बचाई.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 03 Aug 2026 08:37 PM (IST)
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देश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुना में बीजेपी को मिली जीत से ज्यादा उसकी हार की चर्चा हो रही है. बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को मात दी. मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस फिर जीत गई. वहीं, गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा बरकरार रखा. यानी तीन सीटों की लड़ाई में नतीजा 2-1 रहा और विपक्ष ने बीजेपी को बड़ा सियासी संदेश दे दिया.

बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज की. पहले 31 राउंड की गिनती होनी थी, लेकिन बाद में एक अतिरिक्त राउंड जोड़ा गया. कुल 32 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया.

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प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,827 वोट हासिल हुए. आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,273 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. इस जीत को बिहार की राजनीति में जन सुराज के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है.

दतिया में कांग्रेस ने छीनी बीजेपी की सीट

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, लेकिन आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत हासिल कर ली. 15वें और अंतिम राउंड की मतगणना के बाद घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट प्राप्त हुए.

कांग्रेस ने यह सीट 6,016 वोटों के अंतर से अपने नाम की. वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर यादव 22,527 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे. दतिया में कांग्रेस की जीत को बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

मांजलपुर में बीजेपी ने बचाई अपनी साख

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी. बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

सतीश पटेल को 55,481 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24,851 वोट हासिल हुए. बीजेपी का वोट शेयर 67.19 प्रतिशत और कांग्रेस का 30.09 प्रतिशत रहा. जीत के बाद सतीश पटेल ने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि मांजलपुर हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और जनता ने एक बार फिर पार्टी पर भरोसा जताया है.

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मध्य प्रदेश और बिहार में सत्ता पर काबिज बीजेपी की हार से विपक्षी खेमा उत्साह में है. खासकर बांकीपुर जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था वहां प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की. कुल मिलाकर तीन सीटों के मुकाबले में पार्टी 2-1 से पीछे रह गई. 

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Bankipur News MP News BIHAR NEWS Datia NEWS
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