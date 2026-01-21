बिहार में बंद चीनी मिलें चालू होंगी, सम्राट चौधरी का वादा, बोले- छपरा में बनेगा एयरपोर्ट

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार (21 जनवरी, 2026) को कहा कि राज्य की सभी बंद चीनी मिलें चालू कराई जाएंगी. प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े. उपमुख्यमंत्री सम्राच चौधरी 'समृद्धि यात्रा' के तहत छपरा पहुंचे थे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिले. इसके लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है. बिहार में देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति को लागू किया गया है. यहां उद्योग लगाने के लिए सरकार एक रुपए में जमीन उपलब्ध करा रही है. 15 दिनों में लोन मंजूर किया जा रहा है. इसके बाद बिहार में सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्रियां लग रही हैं.

'यात्राओं के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार'

सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्राओं के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने न्याय यात्रा, प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर बिहार के विकास की मजबूत नींव रखी है. इन यात्राओं के दौरान जनता की जरूरतों को समझकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं.

जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में घर-घर बिजली पहुंचाने का सपना साकार हुआ है. एक समय था जब बिहार के शहरों में भी मुश्किल से पांच घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है. वर्तमान में एक करोड़ 90 लाख परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे लगभग एक करोड़ 70 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है.

'एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य'

उन्होंने कहा कि जल्द ही छपरा में एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे सारण और आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी. अगले पांच वर्षों में एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एनडीए सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी और बिहार के विकास को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

