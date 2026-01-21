हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरसीपी सिंह के लिए JDU का दरवाजा खुला है या बंद? नीतीश कुमार के मंत्री ने कर दिया साफ

आरसीपी सिंह के लिए JDU का दरवाजा खुला है या बंद? नीतीश कुमार के मंत्री ने कर दिया साफ

Bihar Politics: बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि टीवी पर चलने से कोई किसी पार्टी में नहीं जाता है. सवाल उठाया कि संन्यासी पार्टी के लोगों को आज नीतीश कुमार की क्या जरूरत पड़ गई?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Jan 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि वे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं. कुछ दिनों पहले ही आरसीपी सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को पत्रकारों से श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को लेकर कहा कि हमको मालूम नहीं है कि आ रहे हैं, लेकिन टीवी पर देखते रहते हैं, तो टीवी पर चलने से कोई किसी पार्टी में नहीं जाता है. 

श्रवण कुमार ने कहा, "नीतीश कुमार को वो कल तक बता रहे थे कि बीमार हैं, तबीयत खराब है, किसी काम के लायक नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं. जिस पार्टी में वो चले गए हैं उस पार्टी के नेता (प्रशांत किशोर) कह रहे थे कि जेडीयू को 25 सीट भी आ गई तो हम समझेंगे बहुत बड़ी बात हो गई और मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा… तो ये संन्यासी पार्टी के लोगों को क्या जरूरत पड़ गई है नीतीश कुमार की?"

'ऐसे लोगों की जरूरत क्या है…'

उन्होंने आगे कहा, "कल तक संन्यास ले रहे थे और नीतीश कुमार को फिनिश कर रहे थे… और आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि नीतीश कुमार के साथ आना चाहते हैं." इस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आरसीपी सिंह के लिए पार्टी का दरवाजा खुला है या बंद है? इस पर जवाब में श्रवण कुमार ने कहा कि दरवाजा खुला है कि बंद है ये तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत क्या है?

पत्रकारों की ओर से श्रवण कुमार से कहा गया कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम अलग ही कब हुए थे. इस पर मंत्री ने जवाब दिया, "बीजेपी में वो कब गए थे? बीजेपी के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई… इसके बाद जब उनकी दुकान चलने लायक नहीं थी तो जन सुराज पार्टी में चले गए. आज जब नीतीश कुमार की पार्टी 85 सीट ले आई, एनडीए 202 सीट ले आया, उनकी पार्टी (जन सुराज) की बोहनी नहीं हुई तो अब तरह-तरह की बात बोल रहे हैं. जिस नेता को फिनिश करने में लगे थे वो किस विचारधारा को चलाने के लिए नीतीश कुमार से जुड़ना चाह रहे हैं?"

यह भी पढ़ें- Mahabodhi Mandir: बोधगया का महाबोधि मंदिर हुआ प्लास्टिक फ्री जोन, ले जा सकेंगे जूट या कपड़े का थैला

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 21 Jan 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
RCP Singh Shrawon Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
हेल्थ
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
शिक्षा
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget