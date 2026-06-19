क्रिकेटर आकाश दीप और मुकेश को CM सम्राट चौधरी का बड़ा तोहफा, सरकार ने बनाया DSP

गोपालगंज के क्रिकेटर मुकेश कुमार और रोहतास के आकाश दीप को सम्राट सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है. दोनों खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत सीधे डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है. शुक्रवार (19 जून, 2026) को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है.

दोनों खिलाड़ियों की नियुक्ति गृह विभाग, बिहार में होगी. मुकेश कुमार भारतीय टीम के साथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि आकाश दीप भारतीय टेस्ट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत सरकार ने यह किया है.

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आकाश दीप भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. हालांकि पत्र में आईपीएल का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन दोनों आईपीएल के खिलाड़ी रहे हैं.

आकाश दीप की होने वाली है शादी

32 वर्षीय क्रिकेटर आकाश दीप रोहतास के बड्डी गांव के रहने वाले रामजी सिंह के पुत्र हैं. आकाश दीप स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं. आकाश दीप की कुछ दिनों में शादी होने वाली है. सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में जाकर उनसे मुलाकात की थी.

33 वर्षीय मुकेश कुमार की बात करें तो वे गोपालगंज जिले के काकड़कुंड के रहने वाले काशीनाथ सिंह के पुत्र हैं. मुकेश भी स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके हैं.

डीएसपी पद पर नियुक्ति मिलने के बाद उन्हें 9300 से 34800 वेतनमान और 5400 ग्रेड पे के साथ वेतन स्तर-9 का लाभ मिलेगा. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य भत्ते भी मिलेंगे.

खेल कोटे के तहत नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ियों को एक बॉन्ड भी भरना होगा. इसके अनुसार नौकरी ज्वाइन करने की तारीख से अगले पांच वर्षों तक उन्हें सक्रिय खिलाड़ी के रूप में खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना होगा. यदि वे इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी सेवा स्थायी नहीं की जाएगी. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने दोनों खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया है. हालांकि भविष्य में यदि कोई शैक्षणिक, आवासीय या खेल संबंधी दस्तावेज गलत या फर्जी पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी.

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