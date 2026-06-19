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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार दारोगा मेंस फाइनल का रिजल्ट जारी, 10,759 अभ्यर्थियों का चयन, कितना गया कट ऑफ?

बिहार दारोगा मेंस फाइनल का रिजल्ट जारी, 10,759 अभ्यर्थियों का चयन, कितना गया कट ऑफ?

Bihar Daroga Result: रिजल्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरक्षण कोटि में ट्रांसजेंडर के सात पद हैं. इनमें लिखित परीक्षा में सात ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने दारोगा भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कुल 1,799 पदों पर दारोगा की भर्ती होनी है. 27 मई 2026 को मुख्य लिखित परीक्षा हुई थी. मुख्य परीक्षा में 34 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

मुख्य परीक्षा के आधार पर 10,759 अभ्यर्थियों का PET के लिए चयन हुआ है. यानी रिक्तियों के हिसाब से करीब 6 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. सामान्य वर्ग पुरुष का कट-ऑफ 134 अंक और महिला अभ्यर्थी का 116.20 अंक गया है.

सात ट्रांसजेंडर का कोटा, सात का ही चयन

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दारोगा परीक्षा की जारी रिजल्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरक्षण कोटि में ट्रांसजेंडर के सात पद हैं. इनमें लिखित परीक्षा में सात ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं. अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा होना बाकी है. 

यह भी पढ़ें- बिहार में एनकाउंटर पर BJP ने ही उठाया सवाल, गृह मंत्री अमित शाह और CM सम्राट से बड़ी मांग

बता दें कि कुल 1,799 पदों में अनुसूचित जाति के 210, अनुसूचित जनजाति के 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 273, पिछड़ा वर्ग के 222,पिछड़ा वर्ग की महिला का 42, आनरक्षित यानी समान वर्ग के लोगों के लिए 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 180 और ट्रांसजेंडर के लिए सात पद है. 

इनमें सभी वर्ग से 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है जो 1,799 में 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है जबकि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए 36 पद है. आयोग इस रिजल्ट के बाद शारीरिक दस्त परीक्षा परीक्षा लेगी. आयोग के द्वारा बताया गया है कि जल्द इसका तिथि निर्धारित की जाएगी.

यह भी पढ़ें- 5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'

Published at : 19 Jun 2026 05:19 PM (IST)
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BPSSC Bihar Police Result BIHAR NEWS Bihar Daroga Results
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