बिहार: पति के शहीद होने के बाद पत्नी ने हड़प लिए 21 लाख? लेफ्टिनेंट शुभम के परिवार को लगा सदमा!

असम के जोरहाट में 13 जून को वायुसेना के विमान हादसे में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए थे. अब शुभम के परिवार ने एक हैरान करने वाला आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि शहादत के बाद सरकार की ओर से मिली सहायता राशि शुभम की कथित पत्नी श्रेया ने हड़प लिए हैं.

शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा ने यह आरोप लगाया है. उनका कहना है कि श्रेया ने अधिकारियों से मिलीभगत कर 21 लाख का चेक हड़प लिया है. वो चेक लेकर अपने घर चली गई है.

हुलासगंज के बनवरिया के रहने वाले थे शुभम

बता दें कि शहीद शुभम जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के बनवरिया गांव के रहने वाले थे. पिता अमरेंद्र शर्मा का आरोप है कि हुलासगंज के अंचल अधिकारी ने उन्हें बिना कोई जानकारी दिए ही यह सहायता राशि शुभम की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दी. उन्होंने कहा कि शुभम इकलौता सहारा था. अगर शुभम ने श्रेया से सच में शादी की थी तो श्रेया मेरी बहू है और हकदार भी है, लेकिन उसे पत्नी का फर्ज भी तो निभाना चाहिए था.

नवंबर में होने वाली थी शादी

उनका कहना है कि बेटे के श्राद्धकर्म से पहले ही वह चेक लेकर अपने शहर चली गई. उसने या सीओ साहब ने कोई जानकारी भी नहीं दी. अमरेंद्र शर्मा ने बताया कि शुभम और आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया राय एक-दूसरे से प्रेम करते थे. दोनों की शादी इसी साल नवंबर में होनी तय थी, लेकिन घर में दादी के निधन के कारण इसे वर्ष 2027 की होली तक के लिए टाल दी गई थी.

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परिवार का कहना है कि उन्हें दोनों की किसी कोर्ट मैरिज की आधिकारिक जानकारी नहीं थी. शुभम की शहादत की खबर पाकर श्रेया गांव पहुंची, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद सहायता राशि का चेक लेकर वापस लौट गई.

पीड़ित परिवार ने की जांच की मांग

इस पूरे मामले में एक तरफ माता-पिता को बेटे के खोने का गम है तो दूसरी ओर आगे के भविष्य की चिंता हो रही है. लाचार पिता ने अब सीधे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से गुहार लगाई है. पीड़ित परिवार ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो.

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