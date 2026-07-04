'नकली रामभक्त....दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे', चढ़ावा चोरी विवाद पर बोले गिरिराज सिंह

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर सियासत जारी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. गिरिराज सिंह ने कहा, "नकली रामभक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं. इस चोरी की घटना से हिंदू समाज आहत है." उन्होंने कहा, "सरकार मामले पर तत्पर है, दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "नकली सनातनी का 2027 के वोटों पर ध्यान है, चोरी पकड़ने का काम भी योगी सरकार ही कर रही है. नकली लोगों से सावधान होने की जरूरत है. कांग्रेस और अखिलेश यादव ने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है."

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इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है. उन्होंने आगे कहा, "जो कल तक यह कह रहे थे कि गुंबद पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे. गोलियों से भून दिया गया चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं."

दिग्विजय सिंह के आरोपों पर क्या बोले गिरिराज सिंह?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिग्विजय सिंह के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "कांग्रेस हो या अखिलेश यादव ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार किया. दिग्विजय सिंह आज बोल रहे हैं वह लोग राम भक्त बन रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "भव्य मंदिर भी बन गया, विधि-विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसमें देश-दुनिया में रहने वाले सनातनियों की आस्था है और रहेगी. यह घटनाएं सबके सामने हैं और लोगों को पता भी चल रहा है कि सरकार कितनी तत्पर है. इसके दोषियों को सजा जरूर मिलेगी."

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए अपने दान का हिसाब मांगने के लिए वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में अदालत में एक मामला भी दायर करेंगे और यह जानकारी मांगेंगे कि राम मंदिर के लिए मिले दान का उपयोग किस प्रकार किया गया.

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