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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नकली रामभक्त....दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे', चढ़ावा चोरी विवाद पर बोले गिरिराज सिंह

'नकली रामभक्त....दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे', चढ़ावा चोरी विवाद पर बोले गिरिराज सिंह

Bihar News In Hindi: राम मंदिर विवाद पर लगातार सियासी घमासान जारी है. इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Jul 2026 10:20 AM (IST)
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अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर सियासत जारी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. गिरिराज सिंह ने कहा, "नकली रामभक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं. इस चोरी की घटना से हिंदू समाज आहत है." उन्होंने कहा, "सरकार मामले पर तत्पर है, दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "नकली सनातनी का 2027 के वोटों पर ध्यान है, चोरी पकड़ने का काम भी योगी सरकार ही कर रही है. नकली लोगों से सावधान होने की जरूरत है. कांग्रेस और अखिलेश यादव ने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है."

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इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है. उन्होंने आगे कहा, "जो कल तक यह कह रहे थे कि गुंबद पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे. गोलियों से भून दिया गया चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं."

दिग्विजय सिंह के आरोपों पर क्या बोले गिरिराज सिंह?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिग्विजय सिंह के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "कांग्रेस हो या अखिलेश यादव ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार किया. दिग्विजय सिंह आज बोल रहे हैं वह लोग राम भक्त बन रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "भव्य मंदिर भी बन गया, विधि-विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसमें देश-दुनिया में रहने वाले सनातनियों की आस्था है और रहेगी. यह घटनाएं सबके सामने हैं और लोगों को पता भी चल रहा है कि सरकार कितनी तत्पर है. इसके दोषियों को सजा जरूर मिलेगी."

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए अपने दान का हिसाब मांगने के लिए वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में अदालत में एक मामला भी दायर करेंगे और यह जानकारी मांगेंगे कि राम मंदिर के लिए मिले दान का उपयोग किस प्रकार किया गया. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
RAM MANDIR BIHAR NEWS Giriraj SIngh PATNA NEWS
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