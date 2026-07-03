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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराम मंदिर मामला: कपिल सिब्बल के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, 'जो लोग इसमें…'

राम मंदिर मामला: कपिल सिब्बल के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, 'जो लोग इसमें…'

Ram Mandir Chadhava Chori: चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, सब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा न जाए. पढ़िए और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के साथ-साथ सियासत भी जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर मामले को लेकर कपिल सिब्बल के बयान पर शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को कहा कि जिस तरह से इसपर राजनीति की जा रही है वह सरासर गलत है. जिस तरह करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ किया है इस बात को कोई नहीं नकार रहा है. 

चिराग पासवान ने कहा, "केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, सब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा न जाए. जिसने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी लेकिन जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं वह गलत है."

बता दें कि कपिल सिब्बल ने बीते गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट में लिखा था, "राम के नाम पे वोट तो लेंगे, फिर राम को ही वो लूटेंगे. असली हिंदू ये क्या जानें, ये तो फर्जी हिंदू हैं". अपने इस पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर वीएचपी, बीजेपी और बजरंग दल का नाम लेते हुए निशाना साधा है.

कोई भी हो बचेगा नहीं: बीजेपी

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, "देश और देश के बाहर रहने वाले, सनातन को मानने वाले लोगों के लिए अयोध्या में भगवान श्रीम राम का मंदिर आस्था का प्रतीक है. उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है... लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाया था. क्या-क्या नहीं बोला था और आज इन्हें भगवान श्री राम की याद आ रही है... गिरफ्तारियां हुई हैं. एसआईटी का समय 15 दिन बढ़ाया गया है, कोई भी हो इसमें बचेगा नहीं कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है."

उधर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस-AAP के आरोपों पर कहा, "राम मंदिर श्रद्धा का केंद्र है और यहां पर कोई आर्थिक हेराफेरी हुई है तो उसमें राज्य सरकार ने तुरंत संज्ञान लेकर 8 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है... यह तो आप मान रहे हैं कि ये लोग 'छोटी मछली' है, तो बड़ी मछली का नाम लेने से क्या गुनाह है? अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको नाम लेने से क्यों झिझक हो रही है? वकीलों की फौज है कांग्रेस पार्टी में, आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल कर सकते थे. आपने याचिका दाखिल करने का नजरिया पेश नहीं किया. आप केवल और केवल राम मंदिर के विषय का राजनीतिकरण करना चाहते हैं." 

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'मांगुर मछली तो पकड़ी जाएगी, लेकिन…'

आरजेडी सांसद मनोज झा ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, "अब तक के अनुभव और एसआईटी के काम करने के तरीके से यह साफ है कि 'मांगुर' मछली तो पकड़ी जाएगी, लेकिन 'कतला', 'रोहू' और 'शार्क' बच जाएंगी... एक तरह से पूरा कंट्रोल सिस्टम ही फेल हो गया है; इसलिए, न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता को भी दिख रहा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है." 

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर कहा, "अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर सरकार लीपापोती का प्रयास कर रही है, ये राम भक्त और सच्चे सनातनी भी समझ रहे हैं. इसमें दूध का दूध और पानी का पानी भी होना चाहिए. जिन्होंने भी ये पाप किया है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए. इस मामले से पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को ठेस लगी है..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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