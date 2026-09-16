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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपत्रकार से मारपीट पर नीरज बबलू बोले, 'कार्रवाई होनी चाहिए'

पत्रकार से मारपीट पर नीरज बबलू बोले, 'कार्रवाई होनी चाहिए'

सहरसा में पत्रकार से कथित मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने वीडियो और CCTV की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 16 Sep 2026 06:18 PM (IST)
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सहरसा में पत्रकार से मारपीट पर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि दोषी पर कार्रवाई हो. सहरसा में मिड-डे मील का खाना खाने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने की खबर की कवरेज के दौरान पत्रकार से कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. घटना 12 सितंबर की बताई जा रही है. आरोप है कि अस्पताल में कवरेज के दौरान एक डॉक्टर और उनके कर्मियों ने पत्रकार के साथ मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

घटना के बाद पत्रकारों ने सदर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. पत्रकारों की ओर से मामले के विरोध में कैंडल मार्च और प्रतिरोध मार्च भी निकाला गया. पत्रकारों का कहना है कि घटना के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं होने से उनमें नाराजगी है.

डीएम ने कार्रवाई का दिया था आश्वासन

मामले को लेकर पत्रकारों की टीम ने जिलाधिकारी दीपेश कुमार से भी मुलाकात की थी. बताया गया कि डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं. पुलिस की ओर से मामले में जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.

पूर्व मंत्री और छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और असोभनीय बताया. उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आया है, उसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की बात कही.

'कर्मचारियों को इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए'

नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जांच के बाद जिसकी गलती सामने आए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी अपना काम करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और अधिकारियों, पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए. फिलहाल मामले में पुलिस जांच और कार्रवाई का इंतजार है.

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Published at : 16 Sep 2026 06:18 PM (IST)
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