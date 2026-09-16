'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यूसीसी को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है. मौलाना ने कहा कि यूसीसी पर अखिलेश यादव को सीरियस हो जाना चाहिए और यूसीसी पर उनका क्या नजरिया है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, उस पर उनको अपना नजरिया स्पष्ट कर देना चाहिए.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो UCC पर मजाक उड़ाया है, तो उनको मजाक के बजाय सीरियस हो जाना चाहिए और UCC पर उनका क्या नजरिया है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, उस पर उनको अपना नजरिया स्पष्ट कर देना चाहिए."

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'कायदे और कानून की बात पर अखिलेश लेफ्ट-राइट देखते हैं'

रजवी ने कहा कि, "जब बात होती है कायदे और कानून की तो उस वक्त अखिलेश यादव राइट और लेफ्ट देखते हैं, सीधे तौर पर वो बात नहीं करते हैं. वक्फ के मामले में भी उन्होंने यही रवैया अपनाया और अब UCC के मामले में भी यही रवैया अपनाया, जबकि भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट है."

अखिलेश यादव ने दी यूसीसी की नई परिभाषा

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि एनडीए शासित 21 राज्य 2029 तक यूसीसी लागू करेंगे . गृहमंत्री अमित शाह के यूसीसी पर दिए गए स्टेटमेंट पर अखिलेश यादव ने यूसीसी की नई परिभाषा दी. अखिलेश यादव ने यूसीसी को 'अंडरग्राउंड कम्यूनल कॉन्सिपिरेसी' नाम से परिभाषित किया था. अब अखिलेश यादव के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

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