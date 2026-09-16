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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी

'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अखिलेश यादव को UCC पर सीरियस हो जाना चाहिए और UCC पर उनका क्या नजरिया है. उन्हें बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी क्या सोचती है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Sep 2026 06:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यूसीसी को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है. मौलाना ने कहा कि यूसीसी पर अखिलेश यादव को सीरियस हो जाना चाहिए और यूसीसी पर उनका क्या नजरिया है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, उस पर उनको अपना नजरिया स्पष्ट कर देना चाहिए.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो UCC पर मजाक उड़ाया है, तो उनको मजाक के बजाय सीरियस हो जाना चाहिए और UCC पर उनका क्या नजरिया है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, उस पर उनको अपना नजरिया स्पष्ट कर देना चाहिए."

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'कायदे और कानून की बात पर अखिलेश लेफ्ट-राइट देखते हैं'

रजवी ने कहा कि, "जब बात होती है कायदे और कानून की तो उस वक्त अखिलेश यादव राइट और लेफ्ट देखते हैं, सीधे तौर पर वो बात नहीं करते हैं. वक्फ के मामले में भी उन्होंने यही रवैया अपनाया और अब UCC के मामले में भी यही रवैया अपनाया, जबकि भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट है."

अखिलेश यादव ने दी यूसीसी की नई परिभाषा

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि एनडीए शासित 21 राज्य 2029 तक यूसीसी लागू करेंगे . गृहमंत्री अमित शाह के यूसीसी पर दिए गए स्टेटमेंट पर अखिलेश यादव ने यूसीसी की नई परिभाषा दी. अखिलेश यादव ने यूसीसी को 'अंडरग्राउंड कम्यूनल कॉन्सिपिरेसी' नाम से परिभाषित किया था. अब अखिलेश यादव के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
UCC UP NEWS Shahabuddin Razvi
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